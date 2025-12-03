Що "одягаю", а що "надягаю" та у чому різниця, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Лариса Чемерис.
Як правильно казати – надягаємо шапку чи одягаємо?
В холодний сезон так і хочеться утеплити голову красивим беретом, капелюшком чи шапкою. Але як правильно назвати процес – одягання, надягання чи надівання? Багато хто плутає ці слова. Тож пояснюємо через визначення зі словників:
- Одягати – це дія, яку ви виконуєте щодо іншої людини і коли мова іде про одяг (сукню, штани, сорочку чи верхній одяг): "Мама одягає дитину".
- Надягати – дія, яку ми робимо самі щодо себе або речі, тобто одягаємо на когось чи щось: "Я надягаю куртку".
- Виділяють і слово – надівати – покласти / вдягнути предмет взуття чи аксесуар на тіло: "До цієї сукні надіну намисто".
А оскільки шапка, капелюшок шалик та рукавички – це аксесуари, то ми їх надягаємо чи надіваємо.
Крім того, слово "одягати" багатозначне та може використовуватися в переносному значенні. Наприклад, "дерева одягнули білі зимові шати зі снігу".
Тобто "одягнути" це і про:
- безпосереднє одягання на тіло,
- забезпечення одягом, наприклад по сезону,
- добирати одяг до свята чи урочистої нагоди,
- наряджати,
- встеляти поверхню чогось – річка одяглася у кригу.
Запам’ятати легко: ви можете надягати щось на себе, а одягати — когось іншого. А аксесуари і надівати, і надягати.
Тож, тепер ви точно не помилитесь! Говоріть правильно!