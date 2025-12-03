Що "одягаю", а що "надягаю" та у чому різниця, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення філологині Лариса Чемерис.

Дивіться також "Білет" чи "квиток": чимало українців вважають ці слова синонімами, але це не зовсім так

Як правильно казати – надягаємо шапку чи одягаємо?

В холодний сезон так і хочеться утеплити голову красивим беретом, капелюшком чи шапкою. Але як правильно назвати процес – одягання, надягання чи надівання? Багато хто плутає ці слова. Тож пояснюємо через визначення зі словників:

Одягати – це дія, яку ви виконуєте щодо іншої людини і коли мова іде про одяг (сукню, штани, сорочку чи верхній одяг): "Мама одягає дитину".

– це дія, яку ви виконуєте щодо іншої людини і коли мова іде про одяг (сукню, штани, сорочку чи верхній одяг): "Мама одягає дитину". Надягати – дія, яку ми робимо самі щодо себе або речі, тобто одягаємо на когось чи щось: "Я надягаю куртку".

– дія, яку ми робимо самі щодо себе або речі, тобто одягаємо на когось чи щось: "Я надягаю куртку". Виділяють і слово – надівати – покласти / вдягнути предмет взуття чи аксесуар на тіло: "До цієї сукні надіну намисто".

А оскільки шапка, капелюшок шалик та рукавички – це аксесуари, то ми їх надягаємо чи надіваємо.

Як використовувати слова правильно: дивіться відео

Крім того, слово "одягати" багатозначне та може використовуватися в переносному значенні. Наприклад, "дерева одягнули білі зимові шати зі снігу".

Тобто "одягнути" це і про:

безпосереднє одягання на тіло,

забезпечення одягом, наприклад по сезону,

добирати одяг до свята чи урочистої нагоди,

наряджати,

встеляти поверхню чогось – річка одяглася у кригу.

Запам’ятати легко: ви можете надягати щось на себе, а одягати — когось іншого. А аксесуари і надівати, і надягати.

Тож, тепер ви точно не помилитесь! Говоріть правильно!