Але "мовного сміття" треба позбуватися. І Освіта 24 у цьому допомагає.

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Як українською назвати "перчатки"

Одним із таких суржикових слів, які треба викинути зі свого мовлення, є "перчатки". Українською треба казати "рукавиці" та "рукавички".

Зауважимо, що рукавиці та рукавички не є цілком тотожними поняттями. Рукавиці мають лише одне відділення для великого пальця. Рукавички натомість – п'ять отворів для кожного пальця руки.

А от боксерськими можуть бути як рукавиці, так і рукавички – залежно від розміру, уточнював мовознавець Олександр Авраменко.

Також запам'ятайте: одяг ви носите не зимній, а зимовий.

Зверніть увагу! Раніше ми детально розповідали у нашій антисуржиковій добірці про те, як правильно українською називати зимовий одяг. Зокрема, які суржикові найменування варто забути та які правильні українські відповідники вживати натомість.

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