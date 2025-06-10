Чи є різниця між повидлом та варенням, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Євгена Клопотенка.

Дивіться також Фонтан чи водограй: як правильно українською назвати цю водну споруду

Яка різниця між повидлом та варенням

Літо – сезон ягід та фруктів, а ще солодких заготовин з них на зиму. Найпопулярніші – варення чи повидло. А яка між ними різниця? Різниця цих смаколиків – у приготуванні та консистенції.

Відомий кулінар України Євген Клопотенко пояснює, що ці солодкі смаколики різняться виглядом та способом приготування.

І повидло, і варення готуються шляхом проварювання фруктів чи ягід з цукром. Але підсумковий продукт відрізняється.

Варе́ння – готується з добірних ягід чи рівномірно нарізаних плодів, форма яких має зберегтися при варінні в цукровому сиропі. Варення рідше, але виглядає дуже гарно – цілі ягідки у напівпрозорому сиропі. А слово – похідне від українського слова "варити". Хоча ним позначають конкретний продукт.

Повидло – це продукт уварення подрібнених до пюреподібного стану плодів і ягід з додаванням в кінці варіння цукру. Для повидла підійдуть менш естетичні фрукти і ягоди, навіть дещо потовчені чи перезрілі. Їхній зовнішній вигляд не грає ролі. Повидло готується на повільному вогні до випарювання рідини, постійно помішуючи. Повидло повинно бути густим – при помішуванні готового продукту ложка має залишати "борозну". Саме слово"повидло" – польського походження.

Як варення, так і повидло ще гарячим розливають в стерилізовані банки та закривають і смакують у холодну пору року.

Варення з полуниці: дивіться відео

На Закарпатті готують традиційне повидло зі слив – леквар. Воно готується без цукру, дуже густої консистенції, а смак різниться, залежно від сорту слив. Леквар вважається одним із символів місцевої культури.

Серед інших заготовин, які готують з ягід, – джем, конфітюр і мармелад.

Усі ці слова іншомовного походження: – джем з англійської мови, конфітюр – з французької, мармелад – з португальської, утворене від marmelo – "айва; варення з айви".

Джем та конфітюр з фруктів чи ягід має желеподібну консистенцію. Тут допустиме додавання загущувача – пектину чи агар-агару, щоб надати потрібну густину.

Текстура конфітюру зазвичай рідша, ніж у джему. Цікаво, що конфітюри варять не лише з ягід, але навіть із цибулі, румбамбару чи солодкого перцю, які подають до м'яса.

Знайдіть свій улюблений смак варення чи повидла та приготуйте цього літа, а взимку – насолодіться!