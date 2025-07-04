Каким украинским аналогом можно заменить слово бутерброд, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Марию Словолюб.

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Как по-украински назвать бутерброд

В современном бешеном темпе жизни бутерброд – самый быстрый перекус утром или во время обеда, или когда вы в длительной дороге, например, на дачу. А потому и слово уже привычное для украинцев – ломтик хлеба с чем-то вкусненьким сверху. Однако, оно заимствовано, хоть и давно.

Однако, украинский язык имеет свои исконные соответствия, которые звучат не менее вкусно. Наиболее точное и древнее соответствие, на которое мы можем встретить в литературе – накладАнец.

В произведении Тараса Шевченко упоминается слово "накладанец" как традиционное блюдо: "Корешок хрена, яйцо, кусочек масла и немного зелени – на языке наших предков – "накладанец", а на языке немцев – "бутерброд".

Но это не все, потому что можем встретить и такие названия:

мазанка – хлеб, намазанный маслом, салом, паштетом и тому подобное;

– хлеб, намазанный маслом, салом, паштетом и тому подобное; похлебец – хлеб с чем-то (с салом), который подают к первому блюду;

– хлеб с чем-то (с салом), который подают к первому блюду; и даже шуточные – перекус, перекусыватель и нахлебник.

Какие "чужаки" обозначают блюдо для перекуса

Слово "бутерброд" кажется нам привычным, но имеет немецкие корни и буквально переводится как хлеб с маслом – butterbrot: butter (масло) + brot (хлеб).

У немцев изначально butterbrot – это был исключительно хлеб с маслом. А впоследствии так начали называть и наслоение, колбасы, сыра, икры, овощей и зелени.

Хотя это не единственное заимствованное название для обозначения такого блюда. Еще есть "сэндвич", "канапе" и "бутерброд".

Слово "сэндвич" имеет английское происхождение – sandwich. А происходит от имени Джона Монтегю, 4-го графа Сэндвича (John Montagu, 4th Earl of Sandwich), который жил в XVIII веке в Англии. Легенда рассказывает, что граф был заядлым картежником, который не хотел делать перерывы на обеды и приказывал слуге готовить мясо и подавать его между двумя кусками хлеба, чтобы не пачкать руки. А потом его друзья начали просить "то же, что и Сэндвич".

А вот слово "канапе" уже французского происхождения – canapé. Ббуквально означает "канапа" или "диван". И именно этот образ – начинка, которая будто "сидит" на хлебе, как подушка на диване – стал метафорой для маленькой закуски. Название возникло в XVIII веке, когда кулинары начали подавать изысканные закуски на маленьких ломтиках хлеба.

Во французской кухне canapé – это небольшой кусочек хлеба, поджаренный или свежий, на который выкладывают начинку: паштет, сыр, овощи, рыбу, икру и тому подобное.

В украинском языке есть слово "бутерброд". Оно пришло к нам через посредничество польского – kanapka – из Западных регионов Украины. Хотя "канапка" часто означает не бутерброд, а миниатюрную закуску, обычно на шпажке, для фуршета.

Не только бутерброд: смотрите видео

Слова "бутерброд", "сэндвич", "канапе" – это языковые туристы, которые прижились, но украинский имеет свои вкусные и образные варианты. Поэтому в следующий раз, когда готовите ломтик хлеба с чем-то сверху, – вспомните, что у вас в руке накладанец.

Потому что язык – это не только слова, но и вкус детства, аромат хлеба и тепло рук, что его подают. Говорите на украинском вкусно!