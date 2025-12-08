Чи існує слово "потьоки" українській мові та що воно означає, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Slovnyk.Me.
Що означає слово "потьоки"?
Таке цікаве, м'яке і незвичне слово "потьоки" може видаватися росіянізмом. Втім, воно існує в українській мові, зафіксоване у словниках, хоча і має пояснення – розмовне. В основі цього слова, інше відоме – текти.
Словники дають два пояснення для цього слова:
- Потьок – це цівка, невеликий потік рідини. Наприклад, потьоки води на скелі після хвилі чи потьоки поту на обличчі людини: "Піт котився з їх потьоками і, помочивши чорну куряву, пописав їх лиця довгими смужками" (Іван Нечуй-Левицький).
- Друге значення, потьок – слід від рідини, яка текла по поверхні. Це можуть бути смуги від дощу на стіні, плями від фарби чи бруду, що стікали вниз і уже висохли. "Неякісно пофарбували стіни – залишились потьоки".
У побуті: ми часто стикаємося з потьоками – на стінах після дощу, на вікнах після конденсату (ще кажуть – "вікна плачуть"), на одязі від поту.
У техніці та мистецтві: потьоки фарби чи лаку – це дефект покриття, який треба уникати.
У літературі: слово додає образності, передає відчуття руху й сліду рідини, втоми чи недбалості.
Тому слово "потьоки" є правильним українським словом, хоч і розмовним за стилістикою.
Цікаво, що "потьоки" перегукуються з іншими словами з коренем "-тік", "-ток" – потік, витік, протік, протока та інші.
Якщо ви не чули цього слова раніше, то воно синонім до таких слів, що позначають сліди рідини на поверхні:
- розводи
- смуги
- сліди
- підтікання
- краплини.
• Потьоки фарби на стіні → "смуги", "розводи".
• Потьоки сліз на обличчі → "сліди", "краплини".
• Потьоки іржі на металі → "плями", "нашарування".
Це слово живе в мові й активно використовується як у художніх текстах, так і в технічних описах.
В українській мові чимало таких слів, які складно перекласти, чи позначають ніби схожі речі, але все ж таки відмінні як-от лід та крига, про які 24 Канал починав раніше.