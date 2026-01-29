Почему не стоит называть страну Молдавией, рассказываем, опираясь на языковеда Александра Авраменко.

Смотрите также Не говорите "достопримечательность": как правильно и без ошибок перевести это слово

Какое название страны правильное?

Эту южную соседку Украины точно знают все, но в названии допускаются распространенной ошибки, которая еще остались с советских времен – Молдавия.

Правильно на украинском языке называть эту страну – Молдова. Официальное название государства после провозглашения независимости в 1991 году – Republica Moldova (Республика Молдова). Украинский язык, как и большинство европейских языков, воспроизводит именно этот вариант.

Название "Молдова" происходит от реки Молдова, чья долина была политическим центром раннего Молдавского княжества. Сегодня она протекает на территории Румынии. А о названии реки уже существует несколько легенд

Интересно! Название реки "Молдова" происходит из легенды о девушке, по имени Молдова, что ждала своего любимого с войны, однако он погиб и ее хотели выдать замуж за богатого господина и Молдова взамен прыгнула в реку. Другая версия – в реке погиб во время охоты, любимый пес князя Драгоша І – Молдова. Князю понравилась местность и он здесь поселился.

Колониальное наследие СССР вызвало привычку называть страну "Молдавией", поскольку в то время эта территория называлась – Молдавская ССР. Поэтому "Молдавия" можно использовать только в историческом контексте, когда речь идет о временах существования Советского Союза.

Такие ошибки существуют и в названиях других европейских стран и стран бывшего Союза – Венгрия, Словакия, Турция, Армения, об их правильных названиях 24 Канал писал ранее.

Название Молдова – это не только языковая норма, но и уважение к самоназванию страны и отказ от советских калек. Использование "Молдавия" сегодня воспринимается как архаизм или ошибка.

Что вы знаете о Молдове?

Молдова – небольшая страна Восточной Европы, которая удивляет своим виноделием, этническим разнообразием и культурными сокровищами. Несмотря на компактные размеры, она имеет немало уникальных рекордов и интересных особенностей.

О Молдове интересно: смотрите видео

Молдова – страна в юго-восточной Европе.

Столица Молдовы – город Кишинев, где проживает около 700 тысяч человек.

Население страны – около 2,6 – 3,6 миллиона человек. Плотность населения - более 130 человек на квадратный километр, что делает ее самой густонаселенной страной Европы.

День независимости – 27 августа 1991 года.

Молдова не имеет выхода к морю, но ее черноземы – одни из самых плодородных в мире.

Самая высокая точка страны – гора Баланешты (429 метра).

В стране есть только один национальный парк – "Оргеев", известный скальными монастырями и живописными пейзажами.

Молдова входит в 20 мировых производителей вина. В селе Милештий Мич расположен самый большой винный подвал в мире – более 200 километров тоннелей с миллионами бутылок вина. Еще один винный комплекс – Криково, где хранится коллекция вин мировых лидеров.

Молдова занимает 7-е место в мире по выращиванию грецких орехов.

Официальный язык – румынский, но распространены также украинский, русский и гагаузский.

В Молдове есть село Сахарная, известное монастырем и легендой о "следе святого" на камне.

Самый старый действующий монастырь – Каприанский, основан в XV веке.

В городе Сороки находится крепость Сорока, одна из лучше всего сохранившихся средневековых крепостей региона.

Молдова имеет уникальную этническую мозаику: молдаване, украинцы, русские, болгары, гагаузы

Поэтому, уважение к другой культуре и стране начинается с названия. Называйте нашу соседку, которую можно увидеть через Днестр в Винницкой области, страну правильно. И при возможности – обязательно посетите.