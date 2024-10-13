Одним из "любимых", но неправильных названий является "Турция". Образование 24 расскажет, как называть эту страну правильно на украинском.

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Как правильно назвать "Турцию" на украинском языке

В украинском языке есть красивое слово "Туреччина". Его и надо употреблять, если говорите о трансконтинентальном государстве, расположенном преимущественно в Азии.

Интересно! Официальное название Турции (укр. Туреччина) – Турецкая Республика. Столица – Анкара. Самый большой город страны – Стамбул – расположен одновременно в Европе и Азии. Да и сама Турция расположилась сразу на двух континентах.

На северо-западе государство граничит с Грецией и Болгарией; на севере ее омывает Черное море; на северо-востоке граничит с Грузией; на востоке – с Арменией, азербайджанским эксклавом Нахичевань и Ираном; на юго-востоке – с Ираком и Сирией; на юге омывается Средиземным морем; на западе – Эгейским морем.



Как правильно назвать "Турцию" на украинском / Freepik

Около 80% граждан страны идентифицируют себя турками.

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Откуда происходит название "Турция"

Название "Туреччина" (тур. Türkiye), которое употребляют в отношении современной республики Турция, происходит от старофранцузского Turquie. Оно же – от средневековых латинских форм Turchia, Turquia и греч. Τουρκία. Название означает "земля турок".

Первое письменное упоминание термина "тюрк" датируют примерно 735 годом.

Обратите внимание! Ранее в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" мы рассказывали, как правильно называть страны мира на украинском. И как не называть их ни в коем случае. Об этом читайте в нашей подборке по ссылке.