Однією із "улюблених", але неправильних назв є "Турція". Освіта 24 натомість розповість, як називати цю країну правильно українською.

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Як правильно назвати "Турцію" українською

В українській мові є красиве слово "Туреччина". Його і треба вживати, якщо говорите про трансконтинентальну державу, розташовану переважно в Азії.

Цікаво! Офіційна назва Туреччини – Турецька Республіка. Столиця – Анкара. Найбільше місто країни – Стамбул – розташоване одночасно в Європі та Азії. Так і сама Туреччина розташувалася відразу на двох континентах.

На північному заході держава межує з Грецією та Болгарією; на півночі її омиває Чорне море; на північному сході межує з Грузією; на сході – з Вірменією, азербайджанським ексклавом Нахічевань та Іраном; на південному сході – з Іраком та Сирією; на півдні омивається Середземним морем; на заході – Егейським морем.



Як правильно назвати "Турцію" українською / Freepik

Близько 80 % громадян країни ідентифікують себе турками.

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Звідки походить назва "Туреччина"

Назва "Туреччина" (тур. Türkiye), яку вживають щодо сучасної республіки Туреччина, походить від старофранцузького Turquie. Воно ж – від середньовічних латинських форм Turchia, Turquia і грец. Τουρκία. Назва означає "земля турків".

Першу письмову згадку терміна "тюрк" датують приблизно 735 роком.

Зверніть увагу! Раніше у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми розповідали, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі. Про це читайте у нашій добірці за посиланням.