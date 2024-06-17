Тож не дивно, що назва цієї країни ще тримається на вустах українських уболівальників. І тут, навіть у пориві гніву, не варто перекручувати найменування країни-сусідки, зазначає Освіта 24.
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Як не варто називати Румунію
Річ у тому, що чимало українців Румунію може називати суржиковою назвою і казати "Руминія". Однак останню треба забути.
Єдино правильною назвою цієї країни для вживання є Румунія. Навіть якщо ви й досі перебуваєте у "полоні" емоцій сьогоднішньої гри на Євро-2024.
Сподіватимемось, що вже у п’ятницю, 21 червня, наша національна команда здобуде перемогу над збірною Словаччини.
Тоді ж, незалежно від результату матчу, Освіта 24 розповість вам, як не помилитися у назві вже цієї країни.
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