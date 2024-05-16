Що цікаво, навіть на письмі можна зустріти такі помилки. "Рясніють" перекрученнями й цінники у супермаркетах і магазинах.

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Як правильно українською називати країни

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко вказав на найчастіші такі мовні хиби.

Зайдімо до супермаркету. Що ми там побачимо на ціннику? "Турція". Ні, немає такого слова в українській мові. Правильно українською – Туреччина,

– зазначив учитель.

І додав, що не тільки назву цієї країни часто спотворюють мовці. Педагог при цьому назвав ще кілька таких перекручених. А також запропонував правильні варіанти. Тож:

Не Арменія – а Вірменія.

Не Венгрія – а Угорщина.

Не Польша – а Польща.

Не Білорусія – а Білорусь.

Не Молдавія – а Молдова.

Не Руминія – а Румунія.

Не Германія – а Німеччина.

А на вершині сьогоднішнього хіт-параду мовних негараздів – "Словакія",

– зауважив Авраменко.

І наголосив: правильно українською не "Словакія", а Словаччина.



Як правильно українською називати країни Європи / Інфографіка 24 Каналу