Тож не полінуйтесь описати вишиванку, яка вам сподобалася найбільше, чи свій національний скарб у гардеробі, красивою українською мовою. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською розповісти про вишиванку

Вишита сорочка завжди посідала чільне місце у гардеробі кожного українця. Адже зберігала і зберігає наше коріння та ідентичність.

Тож у сімдесят четвертій добірці розкажемо вам, як правильно описати це національне надбання та не зіпсувати свою розповідь суржиком. Зокрема, якщо хочете розказати світові про унікальний візерунок свого регіону.

  • вишита і вишивана;

Якщо ви думаєте, який варіант правильний, можете сміливо вживайте обидва.

  • рубашка – сорочка;
  • сама красива – найкрасивіша;
  • цвєт – колір;
  • красний – червоний;
  • ткань – тканина;
  • ніть – нитка;
  • узор – візерунок, орнамент;
  • кружево – мереживо;

Також не забувайте правильно називати елементи своєї вишиванки.

  • карман – кишеня;
  • воротник – комір, комірець;
  • пуговиця – гудзик.
  • одягати і одівати;

І майте на увазі: "одягають" сукню, сорочку, спідницю, пальто, шани, плащ. А "одівають" різні аксесуари, прикраси.