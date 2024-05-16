Тож не полінуйтесь описати вишиванку, яка вам сподобалася найбільше, чи свій національний скарб у гардеробі, красивою українською мовою. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно українською розповісти про вишиванку

Вишита сорочка завжди посідала чільне місце у гардеробі кожного українця. Адже зберігала і зберігає наше коріння та ідентичність.

Тож у сімдесят четвертій добірці розкажемо вам, як правильно описати це національне надбання та не зіпсувати свою розповідь суржиком. Зокрема, якщо хочете розказати світові про унікальний візерунок свого регіону.

вишита і вишивана;

Якщо ви думаєте, який варіант правильний, можете сміливо вживайте обидва.

Цікаво! Першим, хто запровадив міську моду на носіння вишиванки, був Іван Франко. Як красиво вона виглядала з-під його піджака, ви можете побачити навіть на 20-гривневій купюрі.

рубашка – сорочка;

сама красива – найкрасивіша;

цвєт – колір;

красний – червоний;

Зверніть увагу! В українській мові є слово "красний", але воно означає "гарний" і не позначає колір.

ткань – тканина;

ніть – нитка;

узор – візерунок, орнамент;

кружево – мереживо;

Також не забувайте правильно називати елементи своєї вишиванки.

карман – кишеня;

воротник – комір, комірець;

пуговиця – гудзик.

одягати і одівати;

І майте на увазі: "одягають" сукню, сорочку, спідницю, пальто, шани, плащ. А "одівають" різні аксесуари, прикраси.

Тож одягайте сьогодні свою найкращу вишиванку – нехай вона променить барвами та тішить око!