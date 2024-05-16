Поэтому не поленитесь описать вышиванку, которая вам понравилась больше всего, или свое национальное сокровище в гардеробе, красивым украинским языком. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно на украинском рассказать о вышиванке

Вышитая рубашка (укр. вишита сорочка чи вишиванка) всегда занимала видное место в гардеробе каждого украинца. Ведь сохраняла и сохраняет наши корни и идентичность.

Поэтому в семьдесят четвертой подборке расскажем вам, как правильно описать это национальное достояние и не испортить свой рассказ суржиком. В частности, если хотите рассказать миру об уникальном узоре своего региона.

  • вишита і вишивана;

Если вы думаете, какой вариант правильный, можете смело употребляйте оба.

  • рубашка – сорочка;
  • сама красива – найкрасивіша;
  • цвєт – колір;
  • красний – червоний;
  • ткань – тканина;
  • ніть – нитка;
  • узор – візерунок, орнамент;
  • кружево – мереживо;

Также не забывайте правильно называть элементы своей вышиванки.

  • карман – кишеня;
  • воротник – комір, комірець;
  • пуговиця – гудзик.
  • одягати і одівати;

И имейте в виду: "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, шаны, плащ. А "одівають" различные аксессуары, украшения.