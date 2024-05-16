Поэтому не поленитесь описать вышиванку, которая вам понравилась больше всего, или свое национальное сокровище в гардеробе, красивым украинским языком. І Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно на украинском рассказать о вышиванке

Вышитая рубашка (укр. вишита сорочка чи вишиванка) всегда занимала видное место в гардеробе каждого украинца. Ведь сохраняла и сохраняет наши корни и идентичность.

Поэтому в семьдесят четвертой подборке расскажем вам, как правильно описать это национальное достояние и не испортить свой рассказ суржиком. В частности, если хотите рассказать миру об уникальном узоре своего региона.

вишита і вишивана;

Если вы думаете, какой вариант правильный, можете смело употребляйте оба.

Интересно! Первым, кто ввел городскую моду на ношение вышиванки, был Иван Франко. Как красиво она выглядела из под его пиджака, вы можете увидеть даже на 20-гривневой купюре.

рубашка – сорочка;

сама красива – найкрасивіша;

цвєт – колір;

красний – червоний;

Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красний", но оно означает "красивый" и не обозначает цвет.

ткань – тканина;

ніть – нитка;

узор – візерунок, орнамент;

кружево – мереживо;

Также не забывайте правильно называть элементы своей вышиванки.

карман – кишеня;

воротник – комір, комірець;

пуговиця – гудзик.

одягати і одівати;

И имейте в виду: "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, шаны, плащ. А "одівають" различные аксессуары, украшения.

Поэтому надевайте сегодня свою лучшую вышиванку – пусть она сияет красками и радует глаз!