И не менее важно делать это без суржика и правильно. Поэтому Образование 24 поможет в этом.
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Как правильно писать "с Днем матери"
Если вы не только устно, но и письменно поздравляете своих мам с праздником, вам стоит не забывать о правописании. Так, можете засомневаться, как же правильно написать: "С днем матери", "С Днем матери" или "С Днем Матери"?
Педагог и блогер Лара Чемерис рассказала: День матери – государственный праздник.
Поэтому "День" пишем с большой буквы, а "матери" – с маленькой,
– отметила педагог.
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Какие суржиковые слова не употреблять
Также, когда поздравляете родных с праздником не употребляйте суржиковых слов. Образование 24 при этом рассказывает, какие распространенные языковые ошибки вы можете сделать, поэтому поможет их избежать и подает правильные украинские соответствия.
- мать – мати;
- поздравления –привітання;
- дарить – дарувати;
- подарки – подарунки;
- дети – діти.
Поэтому поздравляйте родных мам по-особенному тепло, с улыбкой и обнимайте крепко!