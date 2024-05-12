И не менее важно делать это без суржика и правильно. Поэтому Образование 24 поможет в этом.

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Как правильно писать "с Днем матери"

Если вы не только устно, но и письменно поздравляете своих мам с праздником, вам стоит не забывать о правописании. Так, можете засомневаться, как же правильно написать: "С днем матери", "С Днем матери" или "С Днем Матери"?

Педагог и блогер Лара Чемерис рассказала: День матери – государственный праздник.

Поэтому "День" пишем с большой буквы, а "матери" – с маленькой,

– отметила педагог.

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Какие суржиковые слова не употреблять

Также, когда поздравляете родных с праздником не употребляйте суржиковых слов. Образование 24 при этом рассказывает, какие распространенные языковые ошибки вы можете сделать, поэтому поможет их избежать и подает правильные украинские соответствия.

мать – мати;

поздравления –привітання;

дарить – дарувати;

подарки – подарунки;

дети – діти.

Поэтому поздравляйте родных мам по-особенному тепло, с улыбкой и обнимайте крепко!