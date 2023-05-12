Только не забывайте: когда поздравляете своих лучших мамочек, делайте это без суржика. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" вам в этом поможет.

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Как правильно говорить по-украински

В двадцать седьмой подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о Дне матери и поздравлять самых родных без суржика.

май – травень;

празнік – свято;

В этом году праздник (укр. свято) Дня матери выпадает на 14 мая (укр. травня). Только выбросьте из своего лексикона такие слова как "празнік" и "май".

мать – мати;

поздоровлєнія – привітання;

Также забудьте о некрасивом слове "мать" – в Украине лучшие в мире мамы (укр. мами). Поэтому к этому воскресенью приготовьте лучшие привітання (укр.) – а не "поздоровлєнія".

дарити – дарувати;

подарки – подарунки;

цвіти – квіти;

конфєти – цукерки;

вкусні – смачні;

Кроме слов благодарности и любви, можете подарить (укр. подарувати) своим мамочкам и оригинальные подарки (укр. подарунки). Даже сделаны собственноручно. Или хотя бы красивые цветы (укр. квіти) или вкусные конфеты (укр. смачні цукерки). Но помните, что стоит забыть о таких суржиковых словах как "цвіти, "вкусні конфєти", "подарки" и "дарити".

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прогулка – прогулянка;

дєті – діти;

Оригинальным подарком будет даже какой-то сертификат или прогулка (укр прогулянка), а не "прогулка", интересными местами. Главное, чтобы вы еще раз подтвердили, что являются лучшими детьми, а не "дєтьмі", для своих мамочек.

24 Канал также присоединяется к поздравлениям по случаю Дня матери. Мы желаем всем матерям Украины здоровья, мира и победы. Также Божьей опеки тем матерям, которые сами являются защитницами. А тем, чьи сыновья сейчас защищают наше государство от российского агрессора, дождаться своих детей живыми и здоровыми.