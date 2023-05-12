Тільки не забувайте: коли вітаєте своїх найкращих матусь, робіть це без суржику. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.
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Як правильно говорити українською
У двадцять сьомій добірці розповімо вам, як правильно говорити українською про День матері та вітати найрідніших без суржику.
- май – травень;
- празнік – свято;
Цьогоріч свято Дня матері випадає на 14 травня. Тільки викиньте зі свого лексикону такі слова як "празнік" і "май".
- мать – мати;
- поздоровлєнія – привітання;
Також забудьте про некрасиве слово "мать" – в Україні найкращі у світі мами. Тож до цієї неділі приготуйте найкращі привітання – а не "поздоровлєнія".
- дарити – дарувати;
- подарки – подарунки;
- цвіти – квіти;
- конфєти – цукерки;
- вкусні – смачні;
Окрім слів подяки та любові, можете подарувати своїм матусям і оригінальні подарунки. Навіть зроблені власноруч. Або хоча б красиві квіти чи смачні цукерки. Але пам'ятайте, що варто забути про такі суржикові слова як "цвіти", "вкусні конфєти", "подарки" і "дарити".
До теми "Та ви іздіваєтеся!": які суржикові слова треба забути вже сьогодні
- прогулка – прогулянка;
- дєті – діти;
Оригінальним подарунком буде навіть якийсь сертифікат або прогулянка, а не "прогулка", цікавими місцями. Головне, аби ви вкотре підтвердили, що є найкращими дітьми, а не "дєтьмі", для своїх матусь.