Тільки не забувайте: коли вітаєте своїх найкращих матусь, робіть це без суржику. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно говорити українською

У двадцять сьомій добірці розповімо вам, як правильно говорити українською про День матері та вітати найрідніших без суржику.

  • май – травень;
  • празнік – свято;

Цьогоріч свято Дня матері випадає на 14 травня. Тільки викиньте зі свого лексикону такі слова як "празнік" і "май".

  • мать – мати;
  • поздоровлєнія – привітання;

Також забудьте про некрасиве слово "мать" – в Україні найкращі у світі мами. Тож до цієї неділі приготуйте найкращі привітання – а не "поздоровлєнія".

  • дарити – дарувати;
  • подарки – подарунки;
  • цвіти – квіти;
  • конфєти – цукерки;
  • вкусні – смачні;

Окрім слів подяки та любові, можете подарувати своїм матусям і оригінальні подарунки. Навіть зроблені власноруч. Або хоча б красиві квіти чи смачні цукерки. Але пам'ятайте, що варто забути про такі суржикові слова як "цвіти", "вкусні конфєти", "подарки" і "дарити".

До теми "Та ви іздіваєтеся!": які суржикові слова треба забути вже сьогодні

  • прогулка – прогулянка;
  • дєті – діти;

Оригінальним подарунком буде навіть якийсь сертифікат або прогулянка, а не "прогулка", цікавими місцями. Головне, аби ви вкотре підтвердили, що є найкращими дітьми, а не "дєтьмі", для своїх матусь.