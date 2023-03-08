24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам із правильними привітаннями у цей день. А також розкаже, чому окремі слова варто назавжди викинути зі свого лексикону.

Читайте "Хватить оправдуватися – не портьте мову": які суржикові слова треба негайно забути

Як правильно говорити українською

У вісімнадцятій добірці розкажемо, як правильно вітати українських жінок із Міжнародним жіночим днем та чому про всі ці "8 марта" треба забути.

міждународний – міжнародний;

март – березень;

відміняти – скасовувати;

В Україні вже кілька років тривають дискусії щодо доцільності святкування 8 березня – а не "8 марта". Все ж поспішати скасовувати – а не відміняти – це свято не варто. Адже Міжнародний жіночий день – не радянське свято. Радянським є лише підхід до його осмислення. І забудьте при цьому слово "міждународний".

женщіни – жінки;

борьба – боротьба;

Совецький Союз – Радянський Союз;

Тож варто пам’ятати: 8 березня – це про права людини та боротьбу (і не "борьбу"), зокрема жінок – а не "женщін", – за ці права. І не про весну, красу і жіночність, як пропагували у Радянському Союзі – і навіть не в "Совєцькому".

мать – мати;

побєда – перемога;

Це у СРСР існував культ матері, який активно використовувала пропагандистська машина. Тут майте на увазі, що слово "мать" – російське і некрасиве. Ми маємо своє – "мати", яким ніжно називаємо як свою найріднішу людину, так і найкращу у світі Батьківщину.

До теми "Начали бомбіть в 4 утра": як правильно говорити українською про повномасштабне вторгнення

Що важливо, з початком війни Росії проти України десятки тисяч українських жінок стали військовими та волонтерками і кожен на своєму фронті бореться за незалежність нашої держави. І кожна з них чекає на перемогу – а не "побєду" – України, а також на занепад Росії.

цвіти – квіти;

празнік – свято;

празнувати – святкувати;

подарки – подарунки;

дарити – дарувати;

Тож сьогодні, аби не злити хоробрих українських жінок всякими "8 марта", просто подякуйте їм за любов, мужність та боротьбу. Можете навіть подарувати квіти чи оригінальні подарунки з синьо-жовтим сердечком. Тільки не "даріть подарки", "цвіти" з нагоди "празніка". І обов'язково побажайте нашим жінкам перемоги і наступного святкування – а не "празнування" – вже у вільній та невоєнній Україні.

Натомість 8 березня, як і в інші дні року, кожна українська жінка буде берегинею вогнища, на якому догоратиме російська ідеологія.