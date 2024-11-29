Часто можемо почути прохання чи заклик малюків "пішли на качелі", але в українській мові такого слова немає. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" пропонує з'ясувати, як замінити цей росіянізм.

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Українською – не "качелі"

В українській мові немає слів "качелі" чи "качель" – це росіянізми. А процес російською позначається – як "качать" чи "раскачивать".

Але ця споруда має свій відповідник в українській мові – го́йдалка або го́йданка. Два варіанти правильні. Процес же можна назвати кількома словами – гойдати, хитати чи колисати.

Що таке гойдалка Це споруда, на якій гойдаються для розваги діти й молодь, встановлюється на дитячих майданчиках чи у місцях відпочинку. Гойдання на гойдалках – стародавня улюблена розвага молоді на Великодні свята, а також подекуди на Петра і Павла. Звичай гойдатися на гойдалці сягає язичницьких часів і був частиною ритуального дійства. На дум­ку дослідників забава походить зі сходу.

Тому, колиска – це теж форма гойдалки, ліжечко для немовляти, яке підвішували до сволока (балки на стелі) або на ніжках у формі дуги, щоб гойдати / колихати дитину.

"Поскрипують і розсохлі дошки го́йданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже насилу втримують пошарпані вітром, дощами й часом мотузи" (Марія Матіос, Майже ніколи не навпаки).

"Панно, ходімо до Ривки на гойдалку, там вже досі наші дівчата зібралися" (Леся Українка).

"Він [соловейко] сидить на дерезині, співає, аж бадилина під ним коливається, а він ніби гойдається, як на гойдалці" (Іван Нечуй-Левицький).

Крім того, в українській мові існують діалектичні варіанти позначення цієї споруди:

гойдочка;

гойдойка;

гуцанка;

орелі;

ореля;

реля;

вихалка;

хитанка.

Обирайте собі слово до вподоби, чи навіть кілька, і говоріть українською!

Оберіть український варіант / Ілюстрація ресурсу "Чиста мова"

Варіанти конструкцій гойдалок:

Підвісна гойдалка – сидіння, підвішене на мотузці сидіння між стовпами чи на гілці. Підвіс може бути як жорстким, так і нежорстким.

– сидіння, підвішене на мотузці сидіння між стовпами чи на гілці. Підвіс може бути як жорстким, так і нежорстким. Гойдалка-дошка (гойдалка-балансир чи гоцалка) – дошка, закріплена на опорі

(гойдалка-балансир чи гоцалка) – дошка, закріплена на опорі Гойдалка на пружині – сидіння, закріплене на пружині

– сидіння, закріплене на пружині Тарзанка – гойдалка у вигляді поперечини, підвішеної на одній мотузці. Часто влаштовується над крутояром, може використовуватися для стрибків у воду.

гойдалка у вигляді поперечини, підвішеної на одній мотузці. Часто влаштовується над крутояром, може використовуватися для стрибків у воду. Панорамні гойдалки – встановлюються заради красивих фото у горах, пагорбах, на березі водойм чи моря.

Панорамна гойданка / Freepik