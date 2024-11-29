Часто можем услышать просьбу или призыв малышей "пошли на качели", но в украинском языке такого слова нет. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" предлагает выяснить, как заменить этот россиянизм.

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На украинском – не "качели"

В украинском языке нет слов качели или качель – это россиянизмы. А процесс на русском обозначается – как "качать" или "раскачивать".

Но это сооружение имеет свое соответствие в украинском языке – "гойдалка" или "гойданка". Два варианта правильные. Процесс же можно назвать несколькими словами – гойдати, хитати или колихати.

Что такое качели Это сооружение, на котором качаются для развлечения дети и молодежь, устанавливается на детских площадках или в местах отдыха. Качание на качелях – древнее любимое развлечение молодежи на Пасхальные праздники, а также иногда на Петра и Павла. Обычай качаться на качелях достигает языческих времен и был частью ритуального действа. По мнению исследователей забава происходит с востока.

Поэтому, колыбель – это тоже форма качели, кроватка для младенца, которую подвешивали к сволоку (балки на потолке) или на ножках в форме дуги, чтобы качать/колыхать ребенка.

"Поскрипують і розсохлі дошки го́йданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже насилу втримують пошарпані вітром, дощами й часом мотузи" (Мария Матиас).

"Панно, ходімо до Ривки на гойдалку, там вже досі наші дівчата зібралися" (Леся Украинка).

"Він [соловейко] сидить на дерезині, співає, аж бадилина під ним коливається, а він ніби гойдається, як на гойдалці" (Иван Нечуй-Левицкий).

Кроме того, в украинском языке существуют диалектические варианты обозначения этого сооружения:

гойдочка;

гойдойка;

гуцанка;

орели;

ореля;

реля;

выхалка;

хытанка.

Выбирайте себе слово по душе, или даже несколько, и говорите на украинском!

Выберите украинский вариант / Иллюстрация ресурса "Чиста мова"

Варианты конструкций качелей:

Подвесные качели – сиденье, подвешенное на веревке сиденье между столбами или на ветке. Подвес может быть как жестким, так и нежестким.

– сиденье, подвешенное на веревке сиденье между столбами или на ветке. Подвес может быть как жестким, так и нежестким. Качели-доска (качели-балансир или гоцалка) – доска, закреплена на опоре

(качели-балансир или гоцалка) – доска, закреплена на опоре Качели на пружине – сиденье, закреплено на пружине

– сиденье, закреплено на пружине Тарзанка – качели в виде перекладины, подвешенной на одной веревке. Часто устраивается над крутояром, может использоваться для прыжков в воду.

качели в виде перекладины, подвешенной на одной веревке. Часто устраивается над крутояром, может использоваться для прыжков в воду. Панорамные качели – устанавливаются ради красивых фото в горах, холмах, на берегу водоемов или моря.

Панорамные качели / Freepik