Скористайтеся романтикою зими і наважтеся створити сім'ю, а як "сделать предложение" українською, радить 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!".

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Як українською буде "сделать предложение девушке"

Якщо ви пройшли етап, коли ви пускали бісики, підбивали клинці, смалили халявки, стелили містки, топтати стежку – одним словом залицялися. Пізнали свою половинку та готові створити сім'ю, час зробити "пропозицію". Але чи так це звучить українською?

"Зробити пропозицію руки і серця" – це калькування з російської мови. Хоча можемо зустріти його дуже часто. В українській мові є дуже влучне слово – освідчитися. Також можна використати замінник – просити руки.

Що таке освідчення Це – пропозиція однієї людини іншій взяти шлюб після періоду залицяння, тривалість якого у світі значно варіюється. Прийнята пропозиція знаменує початок заручин. Часто супроводжується ритуалом, іноді з врученням заручального персня та формалізованого питання, стоячи на одному коліні: "Ти станеш моєю дружиною/чоловіком?".

Якщо ви впевнені, що зустріли свою половинку – освідчуйтеся й просіть руки. Освідчення в коханні стане ще романтичнішим і запам'ятається надовго, якщо зробити це українською мовою. Не забудьте купити гарну каблучку!

Освідчуйтеся і взимку / Freepik

Як освідчитися, щоб сказали омріяне "так"

Психологи стверджують, що освідчення має бути красивим моментом, організованим, продуманим, щоб викликати щирі, живі емоції. Вони теж закладуть фундамент відносин у майбутній сім'ї.

Зимові свята, як Святий Миколай чи Новий рік гарні дати для освідчення – час, коли усі чекають маленького дива.

Можна зустріти низку порад як красиво освідчитися, але вони зводяться до вибору місця, обставин (свято чи подія) і врахування уподобань коханої дівчини.

Щодо місця, то вибір широкий: на відпочинку (море, гори, екзотичні місця), на даху, у ресторані, у важливому для вас місці (наприклад, там де познайомилися), вдома за романтичною вечерею.

Вибирати обставини слід продумано: чи захоче дівчина освідчення на сімейному святі чи власному Дні народженні, чужій вечірці чи весіллі, а чи краще в умовах віч-на-віч тут вам краще знати уподобання обраниці.

І врахуйте уподобання коханої – здійсніть її мрію, підберіть улюблені кольори, квіти, аромати, музику, здійсніть освідчення за допомогою домашнього улюбленця. Ваші зусилля та увага до дрібниць будуть оцінені.

Щодо зимових освідчень, то лижі, санчата, мандрівка у засніжені гори чи прогулянка у парк. ну і звісно біля новорічної ялинки чи як подарунок на Миколайчика під подушку, який уже зовсім скорою.

А ще застосунок "Дія" пропонує опцію "Шлюб онлайн" де є можливість "зробити пропозицію" половинці, надіславши повідомлення в один із месенджерів.

Якщо у вас не вистачає фантазії та часу зверніться до спеціальних агенцій, які організують "свято" за вашим бажанням, влаштують фотосесію чи зафільмують "love story" і освідчення.

Про кохання українською мовою / інфографіка Укрінформ