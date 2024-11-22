У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує вам розглянути вислів "маминькин синок" та дізнатися, чи існують до нього українські відповідники.

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Спробуйте замінити "маминькиного синка" на український відповідник

Вислів "маминький синок" – русизм, який використовується для іронічного позначення дорослого розніженого, розпещеного, залюбленого мамою чоловіка, який залежить від її думки. Однак, не робимо психологічний аналіз, а з'ясуємо, як цей вислів звучить українською.

Низка словників не радить перекладати його дослівно, хоча вислів "мамин синок" чи "мамина дитина", цілком допустимий, а пропонує варіанти, які побутували в народі та фіксуються в літературі.

Тут виходимо від основи, що це пещена, гіперконтрольована дитина, тому можемо зустріти варіанти:

"мамі́й";

"мамчич";

"мазу́н" чи "мазунчик";

"мазій";

"любчик";

"пестун";

"пестій".

Хоча слова "пестун", "любчик", "мазунчик" – можна зустріти і з позначенням "мамин", "дівочий" чи "долі" – "пестунчик долі".

Співробітниці Комунального закладу культури "Дніпровські міські публічні бібліотеки" пропонують вам дослухатись, як звучать ці варіанти та вибрати собі до вподоби влучніший.

Яким словом замінимо "маминькиного синка" дивіться відео

Підберіть влучне слово і відмовтесь від русизму!

Що про цей вираз зустрінемо в літературі

Доказом того, що українці здавна послуговувалися іншим словом є те, що існують українські прізвища – Мамій та Мамчич.

А ще – низка цитат з літературних творів:

"Чи батьків синок, чи материн мазун" (журнал Номис, 1864, № 9310); "Ото під таким доглядом і ріс Пилипко, піднімався на ноги і став мазуном своїм і чужим" (Панас Мирний); "Так постій, Карпику, я піду матері спитаю. – От мамій! Нащо її питати" (Панас Мирний); "Дем'янко.. тулився до материних грудей, не кажучи й слова. "От мамій, – сказав батько, – тебе ніяка війна не переробила, мамій та й годі!" (Юрій Яновський).

Говоріть українською, це значно цікавіше!