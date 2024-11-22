В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает вам рассмотреть выражение "маменькин сынок" и узнать, существуют ли к нему украинские соответствия.

Смотрите также Не "сливочное масло": у этого лакомства есть украинское обозначение

Попробуйте заменить "маминого сынка" на украинский аналог

Выражение "мамин сынок" – русизм, который используется для иронического обозначения взрослого избалованного, избалованного, влюбленного мамой мужчины, который зависит от ее мнения. Однако, не делаем психологический анализ, а выясним, как это выражение звучит на украинском.

Ряд словарей не советует переводить его дословно, хотя выражение "мамин сынок" или "мамин ребенок", вполне допустимо, а предлагает варианты, которые бытовали в народе и фиксируются в литературе.

Здесь исходим от основы, что это холеный, гиперконтролируемый ребенок, поэтому можем встретить варианты:

"мамі́й";

"мамчич";

"мазу́н" чи "мазунчик";

"мазій";

"любчик";

"пестун";

"пестій".

Хотя слова "пестун", "любчик", "мазунчик" – можно встретить и с обозначением "мамин", "девичий" или "судьбы" – "пестунчик судьбы".

Сотрудницы Коммунального учреждения культуры "Днепровские городские публичные библиотеки" предлагают вам прислушаться, как звучат эти варианты и выбрать себе по душе более точный.

Каким словом заменим "маменькиного сынка" смотрите видео

Подберите точное слово и откажитесь от русизма!

Что об этом выражении встретим в литературе

Доказательством того, что украинцы издавна пользовались другим словом является то, что существуют украинские фамилии – Мамий и Мамчич.

А еще – ряд цитат из литературных произведений:

"Или отцовский сынок, или материнский мазун" (журнал Номис, 1864, № 9310); "Вот под таким присмотром и рос Пилипко, поднимался на ноги и стал мазуном своим и чужим" (Панас Мирный); "Так постой, Карпик, я пойду матери спрошу. – Вот мамий! Зачем ее спрашивать" (Панас Мирный); "Демьянко... прижимался к материнской груди, не говоря и слова. "Вот мамий, – сказал отец, – тебя никакая война не переделала, мамий да и только!" (Юрий Яновский).

Говорите на украинском, это значительно интереснее!