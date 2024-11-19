Стремимся к чистоте языка и совершенствуем свой украинский. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" 24 Канал предлагает рассмотреть "сливочное масло", и рассказывает об украинском аналоге.
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Масло, но совсем не "сливочное"
В украинском языке есть ряд слов, которыми можно заменить слово "масло", в зависимости от вещества, его изготовления и использования.
Обозначение вкусного и полезного продукта "сливочное масло" является русизмом.
Слово сливки – на украинском будет – "вершки", а "масло" так и останется маслом.
Это словосочетание вошло в наш язык как дополнительное объяснение, поскольку в русском языке – масло – обозначает несколько веществ.
Слово масло касается "растительного масла" или "машинного масла", однако в украинском языке есть отдельные слова для их обозначения.
Поэтому запомните – для украинцев "сливочное масло" – это просто масло, его могут обозначать как "солодковершкове", "кисловершкове" или "вершкове".
Что такое маслоМасло – пищевой продукт, который производят взбиванием сливок или сметаны. Вершкове масло – масло, произведенное из сливок, а кисловершкове – масло, изготавливаемое путем добавления закваски к пастеризованным сливкам перед производством. А еще маслом могут назвать некоторые твердые растительные жиры – какао-масло.
Сливочное масло разделяют на группы, в зависимости от массовой доли жира:
- Экстра (доля жира: 80 – 85%);
- Крестьянское (доля жира: 72,5 – 79,9 %);
- Бутербродное (доля жира: 61,5 – 72,4 %);
- Топленое (доля жира: не менее 99 %).
В зависимости от технологических особенностей и органолептических показателей сливочное масло делится на следующие виды:
- Сладкосливочное;
- Соленое сладкосливочное;
- Кислосливочное;
- Соленое кислосливочное.
Масло у украинцев считалось символом достатка, потому что на его изготовление уходит в два раза больше сливок. И с этим связан ряд поговорок и пословиц:
- "Жить (купаться, плавать) как (как, словно) сыр (вареник, пирог) в масле" – жить в достатке, роскоши.
- "Как (словно, словно) по душе маслом" – о том, что дает большое удовольствие, можно употребить как благодарность за похвалу.
- "Подливать (подлить) масла в огонь (в огонь)" – усиливать определенные чувства, переживания, споры и тому подобное.
Для растительного масла есть отдельное обозначение – "рослинна олія" или просто "олія". Слышите масло – знайте, что это из растений. Это слово относится к пищевым – подсолнечное, конопляное, кунжутное, льняное, тыквенное, кокосовое, оливковое, а также эфирным маслам. Растительные масла являются составляющими, которые используются в смазочных материалах, масляных красках, косметической, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Растительные масла выглядят так / фото для привлечения внимания
А машинное масло переводится как "мастило". И для его консистенций уже есть другие названия.
Обозначайте "масла" на украинском / иллюстрация ресурса "Язык – ДНК нации"