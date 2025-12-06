Особенно радуется празднику малыши. 24 Канал при этом подскажет, как интересно поздравить родных и близких с праздником.

Какие поздравления с Днем Святого Николая выучить?

Вы можете поздравлять своих родных с праздником стихами, прозой, картинками и видео. Главное – искренне и интересно.

С праздником поздравляю и желаю, чтобы Николай Чудотворец откликался на твои молитвы и все в жизни всегда складывалось чудесным образом! Пусть вера в чудо помогает преодолевать любые препятствия, дарит надежду, вселяет уверенность в счастливый исход твоих добрых начинаний!

Поздравления с Днем святого Николая

Поздравляю с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы все близкие были здоровы и заряжались от тебя светом радости, желаю порядка в семье и удачи в работе, желаю достатка в жизни и успехов во всех делах. Пусть Святой Николай оберегает тебя от любой зависти и злости, пусть в твоей жизни будет много ярких красок счастья и совсем не будет печали.

Пусть великий Чудотворец Николай принесет в твою жизнь добро, свет и любовь. Пусть он сохранит тебя, где бы ты ни был. Пусть он убережет тебя от бед и поможет в любом твоем праведном начинании и любом деле. Желаю, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена добром, смыслом, успехом и благополучием. С праздником!

Поздравления с Днем святого Николая

От избушки к избушке

Ходит Николай –

Кожушок волшебный,

Серебряная борода.

Он несет подарки

Деткам маленьким

И любовь дарит

Украинцам всем!

Пусть Николай принесет в дом

Здоровья и радости много,

Приятные, искренние поцелуи

И еще много подарков!

С днем Святого Николая,

Пусть творит для Вас чудеса.

Открывает добрые дела

И на труд вдохновляет!

Пусть своим благословением

Покрывает дела все.

Подарит Вам вдохновение,

Счастья, радости всем!

Поздравление с Днем святого Николая

Пусть Николай принесет в дом уют, в сердце – радость, в жизнь – свет.

Желаю сказочного тепла и маленьких чудес, что случаются именно тогда, когда надо.

Поздравления с Днем святого Николая

