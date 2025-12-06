Слова поздравлений и благодарности Вооруженным Силам и открытки к празднику предлагает 24 Канал, ссылаясь на Pinterest.

Поздравления ко Дню Вооруженных Сил, что сказать защитникам?

Уже 32 года 6 декабря свой профессиональный праздник отмечают Вооруженные Силы Украины.

День Вооруженных Сил Украины – это не просто дата в календаре, а символ мужества, чести и несокрушимости нашего народа. В этот день мы чествуем тех, кто ежедневно стоит на страже свободы и независимости, кто бережет наши границы и дарит нам возможность жить под мирным небом.

Поздравления для военных в этот день – это больше, чем слова: это проявление благодарности, уважения и поддержки, которые они заслуживают. Ведь каждое теплое пожелание становится частью большой народной благодарности, что согревает сердца защитников даже в самые тяжелые моменты.

Важно! День в честь Вооруженных Сил Украины был установлен в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины. Датой для ежегодного празднования определено 6 декабря. Дата не случайна – в этот день в 1991 году приняли Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

Сегодня мы склоняем головы перед силой и мужеством тех, кто стоит на страже нашей свободы. День Вооруженных Сил Украины – это праздник отваги, чести и непокорности. Спасибо вам, защитники, за каждый рассвет без страха, за каждое мгновение мира, которое вы дарите нам своей жертвенностью. Пусть ваша сила будет непоколебимой, а народная благодарность – безграничной.

Уважаемые воины, вы – щит и опора нашего государства. Ваши сердца горят любовью к Украине, а ваши руки держат оружие ради ее будущего. В этот день мы выражаем глубокое уважение и благодарность за вашу преданность, несокрушимость и веру. Пусть каждый ваш шаг будет благословен, а победа всегда будет рядом.

Дорогие защитники, вы – наша надежда и наша уверенность в завтрашнем дне. Ваши подвиги вписаны золотыми буквами в историю Украины. В этот день мы благодарим вас за силу духа, за несокрушимость и за то, что вы выбрали путь служения Родине. Пусть ваша отвага будет вознаграждена миром, а народная любовь всегда согревает ваши сердца.

Сегодня мы чествуем тех, кто носит военную форму с честью и достоинством. Вы – символ несокрушимости украинского народа, его силы и воли к жизни. Спасибо вам за отвагу, за каждую ночь в холоде и опасности, за каждый день борьбы. Пусть ваша служба будет озарена благодарностью миллионов сердец, а Украина всегда помнит своих героев. Вы – гордость нации, и мы всегда будем вам благодарны.

День Вооруженных Сил Украины – это день гордости и благодарности. Мы благодарим вас, воины, за то, что вы держите небо мирным, землю – свободной, а сердца украинцев – полными веры. Вы – настоящие герои, которые показывают миру, что Украина несокрушимая. Пусть ваша сила умножается, а благодарность народа будет вашим высшим орденом.

Спасибо ВАМ защитники и защитницы! Низкий поклон! Возвращайтесь целыми и невредимыми. Желаем вам крепкого здоровья, отваги, мощной поддержки от родных и собратьев. Берегите себя, наши герои!