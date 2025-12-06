Слова вітань та вдячності Збройним Силам та листівки до свята пропонує 24 Канал, посилаючись на Pinterest.

Привітання до Дня Збройних Сил, що сказати захисникам?

Уже 32 роки 6 грудня своє професійне свято відзначають Збройні Сили України.

День Збройних Сил України – це не просто дата в календарі, а символ мужності, честі та незламності нашого народу. У цей день ми вшановуємо тих, хто щодня стоїть на варті свободи й незалежності, хто береже наші кордони та дарує нам можливість жити під мирним небом.

Привітання для військових у цей день – це більше, ніж слова: це прояв вдячності, пошани й підтримки, які вони заслуговують. Адже кожне тепле побажання стає частиною великої народної подяки, що зігріває серця захисників навіть у найважчі моменти.

Важливо! День на честь Збройних Сил України був встановлений у 1993 році постановою Верховної Ради України. Датою для щорічного святкування визначено 6 грудня. Дата не випадкова – цього дня 1991 року ухвалили Закон України "Про Збройні сили України".

Листівка до Дня Збройних Сил України / Pinterest

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

Листівка до Дня Збройних Сил України / Pinterest

***

Сьогодні ми схиляємо голови перед силою та мужністю тих, хто стоїть на сторожі нашої свободи. День Збройних Сил України – це свято відваги, честі й нескореності. Дякуємо вам, захисники, за кожен світанок без страху, за кожну мить миру, яку ви даруєте нам своєю жертовністю. Нехай ваша сила буде непохитною, а народна вдячність – безмежною.

Листівка до Дня Збройних Сил України / Pinterest

***

Шановні воїни, ви – щит і опора нашої держави. Ваші серця палають любов’ю до України, а ваші руки тримають зброю заради її майбутнього. У цей день ми висловлюємо глибоку пошану й вдячність за вашу відданість, незламність і віру. Нехай кожен ваш крок буде благословенний, а перемога завжди буде поруч.

Листівка до Дня Збройних Сил України / Pinterest

***

Дорогі захисники, ви – наша надія і наша впевненість у завтрашньому дні. Ваші подвиги вписані золотими літерами в історію України. У цей день ми дякуємо вам за силу духу, за незламність і за те, що ви обрали шлях служіння Батьківщині. Нехай ваша відвага буде винагороджена миром, а народна любов завжди зігріває ваші серця.

Листівка до Дня Збройних Сил України / Pinterest

***

Сьогодні ми вшановуємо тих, хто носить військову форму з честю й гідністю. Ви – символ незламності українського народу, його сили та волі до життя. Дякуємо вам за відвагу, за кожну ніч у холоді й небезпеці, за кожен день боротьби. Нехай ваша служба буде осяяна вдячністю мільйонів сердець, а Україна завжди пам’ятає своїх героїв. Ви – гордість нації, і ми завжди будемо вам вдячні.

Листівка до Дня Збройних Сил України / Pinterest

***

День Збройних Сил України – це день гордості й вдячності. Ми дякуємо вам, воїни, за те, що ви тримаєте небо мирним, землю – вільною, а серця українців – сповненими віри. Ви – справжні герої, які показують світові, що Україна незламна. Нехай ваша сила множиться, а вдячність народу буде вашим найвищим орденом.

Дякуємо ВАМ захисники і захисниці! Низький уклін! Повертайтеся цілими та неушкодженими. Бажаємо вам міцного здоров'я, відваги, потужної підтримки від рідних та побратимів. Бережіть себе, наші герої!