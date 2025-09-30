Якими словами, тепло і з вдячністю, привітати захисників та захисниць України, розповідає 24 Канал, пропонуючи листівки з ресурсу Pinterest.

Як привітати з Днем захисників і захисниць України?

Державне свято України – День захисників і захисниць України – щороку відзначається 1 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці. Свято започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою "День захисника України".

З 2015 року є державним святом і неробочим днем. У серпні 2021 року свято було перейменовано на "День захисників і захисниць України" для встановлення рівності та вшанування відваги і чоловіків, і жінок, як розповідає "Вікіпедія".

Важливо! Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня.

***

Сьогодні – день тих, хто не просто боронить землю,

а береже надію, гідність і життя.

З Днем захисника України!

Нехай кожен герой відчує нашу вдячність –

у словах, у справах, у серці.

Листівка до Дня захисників та захисниць України / Pinterest

***

Вітаємо з днем тих, хто тримає небо над нами.

Хай кожна молитва стане щитом,

Хай кожна краплина дощу – благословенням,

Хай кожне серце – пам’яттю і вдячністю.

Сили вам, світла і тепла!

Цікаво! Вперше відзначили свято Дня захисника України у 2015 році в Україні. Воно пройшло під гаслом "Сила нескорених".

Листівка до Дня захисників та захисниць України / Pinterest

***

Вітаємо тих, хто тримає щит над Україною.

Хай козацька кров, воля і пісня

завжди будуть з вами.

Слава тим, хто не зламався –

і не дає зламатися іншим.

Листівка до Дня захисників та захисниць України / Pinterest

***

З Днем захисника України!

Дякуємо за вашу відвагу.

Нехай кожен день наближає мир,

а кожне серце – пам’ятає вашу силу.

Низький уклін та глибока вдячність ВАМ захисники та захисниці України!