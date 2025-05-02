Що цікаво, раніше це свято відзначали 14 жовтня, але тепер дата дещо змінилася. Про те, коли буде Покров Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24.

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Покров Пресвятої Богородиці: історія свята

За переказами, це свято пов'язане з подіями, які сталися у Х столітті. Тоді війська київського князя Аскольда взяли в облогу Константинополь. У час великої небезпеки мешканці міста зібралися у храмі, де зберігалися святі ризи Діви Марії. У відчаї віряни звернулися до Пресвятої Богородиці з щирими молитвами, просячи захисту і порятунку. Їхні слова були почуті, і над містом з'явилася Діва Марія, яка простягнула над людьми свій омофор (покров), вкриваючи їх від небезпеки. Завдяки цьому дивовижному заступництву вороги не змогли побачити мешканців міста і відступили.

У цей день заведено ходити до церкви та молитися Божій Матері. Так, віряни просять у Пресвятої Богородиці захисту та здоров'я рідним. Водночас незаміжні жінки можуть звернутися до Діви Марії з проханням зберегти молодість і подарувати їм сімейне щастя.

Покров Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

Зверніть увагу! Наша редакція раніше розповідала, коли відбудеться Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році за новим церковним календарем.

Коли буде Покров Пресвятої Богородиці у 2025 році

У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати більшості свят, які відзначають греко-католики й православні християни, змістилися на 13 днів.

Якщо раніше Покров Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня, то тепер – 1 жовтня. Ба більше, у цей день українці відзначатимуть День захисників і захисниць України.