Коли українці відзначатимуть Святвечір у 2025 році – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православну Церкву України.

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Коли буде Святвечір у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Відтоді Святвечір почали відзначати 24 грудня. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкують переддень Різдва 6 січня.

Святвечір 2025 / Фото Pinterest

Святвечір: історія і традиції свята

За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосиф жили за часів правління царя Ірода. Імператор наказав знайти та вбити усіх новонароджених малюків, бо дізнався про прихід Месії. Подружжю довелося тікати, щоб зберегти життя своїй дитині. Вони провели ніч у хліві для овець у Вифлеємі. Там Марія народила Ісуса Христа. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря. Завдяки цьому волхви дізналися, де перебуває Ісус. Вони піднесли Йому свої дари – золото, ладан і смирну.

Традиційно на Святвечір люди збираються родинами за столом, на якому стоять 12 пісних страв, серед яких кутя, узвар, гриби, пампушки, риба, вареники, голубці та інші. Вони символізують апостолів Ісуса Христа.

Перед початком вечері господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. Повечерявши, українці починають колядувати, вітаючи один одного зі святом народження Ісуса Христа.