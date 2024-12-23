Пращури при цьому говорили: "Дідух – до хати, біда – з хати". Детальніше про цей символ Різдва – розповідає 24 Канал.

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Що таке Дідух

Дідух – сніп, виготовлений з колосків, який господар заносив у дім напередодні Різдва Христового. Саме слово "Дідух" означає "найстарший", а зі старослов’янської мови перекладається як "дух предків". Цей різдвяний атрибут символізує сімейний добробут, зв’язок між поколіннями, гарний врожай та перемогу світла над темрявою. У давнину біля Дідуха нерідко ставили горщик з кутею та узваром.

Традиційно, святковий атрибут виготовляють з необмолочених зернових колосків жита, пшениці або вівса. Після цього Дідух прикрашають калиною, кольоровими стрічками та сухими квітами й ставлять у кутку.

Що цікаво, предки надавали особливого значення кожній частині цього різдвяного символу. Так, верхня – асоціюється зі світом людей, нижня – світом мертвих, а зернятка у колосках – божественним світом.

Зазвичай Дідух стоїть в оселі до свята Водохреща, яке у 2025 році припадає на 6 січня, за новоюліанським календарем. Після цього зерно з атрибута обмолочували, а солому спалювали, щоб душі померлих змогли знайти спокій.

Дідух / Фото Pinterest

Традиції Святвечора

За традицією, на Святвечір нічого не можна їсти, поки на небі не з'явиться перша зоря. Після цього віряни розпочинають трапезу.

Люди накривають стіл, на який ставлять 12 пісних страв, серед яких кутя, вареники, голубці, узвар, гриби, пампушки, риба та інші. Вони символізують 12 апостолів Ісуса Христа.

Перед вечерею господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. У давнину вірили, що саме ця прикраса приносить родинну злагоду у дім. Після цього, чоловік першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю.