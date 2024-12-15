Також віряни згадують біблійні події, що передували народженню Ісуса Христа. Коли українці відзначатимуть Святвечір у 2024 році – розповідає 24 канал з посиланням на Православну церкву України.

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Коли будемо відзначати Святвечір у 2024 році

У 2024 році Святвечір святкуватимуть 24 грудня, за новим церковним календарем, напередодні Різдва Христового. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому відзначатимуть цей день 6 січня.

За переказами, Діва Марія народила Ісуса у Вифлеємі. Сім'я жила за часів правління царя Ірода, який наказав вбити усіх малюків, коли дізнався про прихід Месії. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря. Завдяки цьому волхви дізналися, де перебуває Ісус.

Святвечір 2024 / Фото Freepik

Традиції Святвечора 2024

Святвечору передує сорокаденний Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. У цей період люди очищаються духовно та тілесно, тому відмовляються від їжі тваринного походження. За традицією, на Святвечір нічого не можна їсти, поки на небі не з'явиться перша зоря. Після цього віряни розпочинають трапезу.

Традиційно люди накривають стіл, на який ставлять 12 пісних страв, серед яких кутя, вареники, голубці, узвар, гриби, пампушки, риба та інші. Вони символізують 12 апостолів Ісуса Христа.

Перед вечерею господар будинку заносить до хати Дідуха, який вважається символом українського Різдва. У давнину вірили, що саме ця прикраса приносить родинну злагоду у дім. Після цього, чоловік першим сідає за святковий стіл, запалює свічку та куштує кутю.

У цей день також заведено згадувати померлих, а після вечері – йти колядувати.