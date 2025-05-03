Цьогоріч віряни втретє будуть святкувати цей день у нову дату. Коли відбудеться День Святого Миколая у 2025 році – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Храм Успіння Богородиці Пирогощої ПЦУ.

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День Святого Миколая 2025: історія свята

За переказами, Миколай Чудотворець народився в місті Патарі. Батьки святого були вірянами, тому охрестили сина в ранньому віці. Миколай з дитинства вивчав Святе Письмо, тому вирішив присвятити своє життя служінню Богові. У дорослому віці Чудотворець став єпископом, здійснив паломництво та роздав усе своє майно нужденним. Під час гоніння на християн він продовжував проповідувати, через що був позбавлений волі римським імператором. Коли до влади прийшов інший правитель, то святого звільнили. Відтоді Миколай рятував людей від смертної кари, визволяв полонених та зціляв багатьох вірян. Також святий ніколи не відмовляв у допомозі бідним і нужденним. Після загибелі Миколая, його мощі продовжували зцілювати християн.

Згідно з легендами, святий таємно допомагав бідним родинам, приносячи подарунки та роблячи добрі справи. Відтак Миколай став асоціюватися з дивами й благодійністю.

День Святого Миколая 2025 / Фото Freepik

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли відзначатимуть Усікновення голови Іоанна Предтечі у 2025 році.

Коли буде День Святого Миколая у 2025 році

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати релігійних свят змінилися. Їх перенесли на 13 днів назад.

Раніше громадяни відзначали День Святого Миколая 19 грудня, але тепер – 6 грудня.