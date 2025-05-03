В этом году верующие в третий раз будут праздновать этот день в новую дату. Когда состоится День Святого Николая в 2025 году – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Храм Успения Богородицы Пирогощей ПЦУ.

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День Святого Николая 2025: история праздника

По преданию, Николай Чудотворец родился в городе Патари. Родители святого были верующими, поэтому окрестили сына в раннем возрасте. Николай с детства изучал Священное Писание, поэтому решил посвятить свою жизнь служению Богу. Во взрослом возрасте Чудотворец стал епископом, совершил паломничество и раздал все свое имущество нуждающимся. Во время гонения на христиан он продолжал проповедовать, из-за чего был лишен свободы римским императором. Когда к власти пришел другой правитель, то святого освободили. С тех пор Николай спасал людей от смертной казни, освобождал пленных и исцелял многих верующих. Также святой никогда не отказывал в помощи бедным и нуждающимся. После гибели Николая, его мощи продолжали исцелять христиан.

Согласно легендам, святой тайно помогал бедным семьям, принося подарки и делая добрые дела. Поэтому Николай стал ассоциироваться с чудесами и благотворительностью.

День Святого Николая 2025 / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2025 году.

Когда будет День Святого Николая в 2025 году

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты религиозных праздников изменились. Их перенесли на 13 дней назад.

Ранее граждане отмечали День Святого Николая 19 декабря, но теперь – 6 декабря.