А те, кто был невежлив, имеют время подумать о своем поведении до следующего Николая. Вежливые ли дети на Галичине и какие подарки получают в этот день, рассказывает 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Какие подарки получают дети на Галичине?

У тридцать седьмой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, как интересно называют подарки, которые получают дети от Николая, на Галичине.

А они стараются быть вежливыми весь год и обязательно пишут цедулки к Святому. Просят о соконках, новые крюки, берелки. Ну и как без макагигов? Мус.

цеду́лка – записка;

бере́лка – прикраса

макаґі́ґи – солодощі;

соконка, суконка – сукенка;

ґа́ці – штани;

В этом году Николай мог немного опоздать, потому что в загуменке были пробки. Так что пришлось немного ехать какими-то дебрами.

де́бра – бездоріжжя дві́рець – вокзал;

загумі́нок – 1) передмістя; 2) глушина;

Ездня выдалась тяжелой, потому что еще тянул с собой тяжелый куфер, чтобы никого не оставить без презентов. Назад, говорит, едет сразу на дворец.

ку́фер – 1) велика скриня; 2) валіза;

їздня́ – дорога;

Но успеет посетить всех – даже захоронки. Раздает презенты и напоминает о летосердии.

захоронка – 1) дитячий садок; 2) сиротинець;

літосердя – милосердя;

Вежливые дети все что-то зафасовали. Теперь имеют фрайду. Дзюни хвастаются не только соконками, но и друмлями, а бахиры – зегарками.

дзю́ня – дівчина;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

дру́мля – музичний інструмент;

зе́гар, зе́гарок – наручний годинник;

фасува́ти – щось дістати;

фра́йда – 1) радість; 2) забава;



К деткам на Галичине пришел Святой Николай / 24 Канал

Мамы, как увидели кило бомбонов, предупредили сразу, чтобы детвора вантух за раз не набивала.

бомбо́ни – цукерки;

ва́нтух – живіт;

Ну но кто бы это слушал. Детвора сразу достает презенты и хвастается, кто себе шо гойно выциганил.

ви́циганити – випросити;

го́йно – щедро;

відкнаятися – відчепитися;

фуня́стий – надутий;

А кто был невежлив – ходит теперь целый день фунястый. Родители говорят, шо ниц не могут поделать, просят откнаяться, быть вежливым и ждать следующего года.