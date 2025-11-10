Да это и не удивительно: во Львове он вообще льет с 1256 года – и ниц. Это при той осенне-погодной возможности 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, какие интересные слова из львовской гвары вы можете выучить на осень и об осени.
Какие интересные осенние слова "спрятались" во львовском диалекте?
У тридцать пятой подборке рассказываем со ссылкой на Словарь львовской гвары, какие слова можно взять "на вооружение", если вы уже почувствовали львовскую осень.
Для начала помните: одевать на осенний сезон надо теплое. О летнем анцуге на шпацирганг уже забудьте. Даже если он будет весь бронзовый.
- ри́нва – водостічна труба;
- анцуґ – одяг;
- бронзо́вий – коричневий;
Как минимум – кирея и капцилиндер. Потому что такой может быть холод, шо пусть Бог милует.
- кирея – плащ;
- капцилі́ндер – капелюх;
- холодрига – холод;
Ну а если вы такие сыромудрые и ходите на бланк, то потом не плачьте, что вас ухватили кри́жи и надо тарабаниться к дохтору. И только центы выдавать на таблетки.
- сирому́дрий – мудрагель;
- кри́жі – поперек;
- на бланк – без плаща (пальта);
- тараба́нитися – тяжко йти;
- цент – гріш;
Дождь во Львове: видео
Потому что мода модой, но крылья на такую холодрыгу должны быть спрятаны, калапитра – покрыта крысом, а шары – в тепле. И зонт не забудьте.
- калапі́тра – голова;
- крис – капелюх;
- кулі – ноги;
Маринарку оставит на праздник, потому что как будете ходить на бланк, то потом будете иметь дополнительные "ферии" – сидеть дома и фуркать.
- фуркати – 1) дмухати; 2) злоститися на когось;
- фе́рії – канікули;
- марина́рка – піджак;
И те свои новые туфли тоже. Потому что как занесет вас на какие мокляки, то вернетесь без них. Или все баюры и калабани в то время точно будут ваши.
- мокляки – болотиста місцевість;
- баю́ра – 1) калюжа;
- калаба́ня – калюжа;
- шпацірґанґ – прогулянка;
Даже мэр в шоке. С того чуда даже перешел на надднестрянский говор.
Мэр Львова увидел баюру в центре города: видео
- калябуха – калюжа;
Ну и шарфик зара не забудьте, как идете на шпацирганг. Холодрыга как-никак.