Та то й не дивно: у Львові він взагалі ллє з 1256 року – і ніц. То при тій осінньо-погодній нагоді 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, які цікаві слова з львівської гвари ви можете вивчити на осінь і про осінь.
Які цікаві осінні слова "сховалися" у львівському діалекті?
У тридцять п'ятій добірці розповідаємо з посиланням на Словник львівської гвари, які слова можна взяти "на озброєння", якщо ви вже відчули львівську осінь.
Для початку пам'ятайте: одягати на осінній сезон треба тепле. Про літній анцуґ на шпацірґанґ вже забудьте. Навіть якщо він буде весь бронзо́вий.
- ри́нва – водостічна труба;
- анцуґ – одяг;
- бронзо́вий – коричневий;
Як мінімум – кирея і капциліндер. Бо така може бути холодрига, шо най Бог милує.
- кирея – плащ;
- капцилі́ндер – капелюх;
- холодрига – холод;
Ну а як ви такі сиромудрі і ходите на бланк, то потім не плачте, шо вас вхопили кри́жі і треба тарабанитися до дохтора. І тілько центи видавати на пігулки.
- сирому́дрий – мудрагель;
- кри́жі – поперек;
- на бланк – без плаща (пальта);
- тараба́нитися – тяжко йти;
- цент – гріш;
Бо мода модою, але крижі на таку холодригу мають бути сховані, калапітра – покрита крисом, а кулі – в теплі. І парасоль не забудьте.
- калапі́тра – голова;
- крис – капелюх;
- кулі – ноги;
Маринарку лишіт на празник, бо як будете ходити на бланк, то потім будете мати додаткові "ферії" – сидіти вдома і фуркати.
- фуркати – 1) дмухати; 2) злоститися на когось;
- фе́рії – канікули;
- марина́рка – піджак;
І ті свої нові мешти теж. Бо як занесе вас на які мокляки, то вернетеся без них. Або всі баюри і калабані в той час точно будуть ваші.
- мокляки – болотиста місцевість;
- баю́ра – 1) калюжа;
- калаба́ня – калюжа;
- шпацірґанґ – прогулянка;
Навіть мер у шоці. З того дива аж перейшов на наддністрянський говір.
- калябуха – калюжа;
Ну і шалик зара не забудьте, як ідете на шпацірґанґ. Холодрига як-не-як.