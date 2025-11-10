Та то й не дивно: у Львові він взагалі ллє з 1256 року – і ніц. То при тій осінньо-погодній нагоді 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, які цікаві слова з львівської гвари ви можете вивчити на осінь і про осінь.

Які цікаві осінні слова "сховалися" у львівському діалекті?

У тридцять п'ятій добірці розповідаємо з посиланням на Словник львівської гвари, які слова можна взяти "на озброєння", якщо ви вже відчули львівську осінь.

Для початку пам'ятайте: одягати на осінній сезон треба тепле. Про літній анцуґ на шпацірґанґ вже забудьте. Навіть якщо він буде весь бронзо́вий.

ри́нва – водостічна труба;

анцуґ – одяг;

бронзо́вий – коричневий;

Як мінімум – кирея і капциліндер. Бо така може бути холодрига, шо най Бог милує.

кирея – плащ;

капцилі́ндер – капелюх;

холодрига – холод;

Ну а як ви такі сиромудрі і ходите на бланк, то потім не плачте, шо вас вхопили кри́жі і треба тарабанитися до дохтора. І тілько центи видавати на пігулки.

сирому́дрий – мудрагель;

кри́жі – поперек;

на бланк – без плаща (пальта);

тараба́нитися – тяжко йти;

цент – гріш;

Дощ у Львові: відео

Бо мода модою, але крижі на таку холодригу мають бути сховані, калапітра – покрита крисом, а кулі – в теплі. І парасоль не забудьте.

калапі́тра – голова;

крис – капелюх;

кулі – ноги;

Маринарку лишіт на празник, бо як будете ходити на бланк, то потім будете мати додаткові "ферії" – сидіти вдома і фуркати.

фуркати – 1) дмухати; 2) злоститися на когось;

фе́рії – канікули;

марина́рка – піджак;

І ті свої нові мешти теж. Бо як занесе вас на які мокляки, то вернетеся без них. Або всі баюри і калабані в той час точно будуть ваші.

мокляки – болотиста місцевість;

баю́ра – 1) калюжа;

калаба́ня – калюжа;

шпацірґанґ – прогулянка;

Навіть мер у шоці. З того дива аж перейшов на наддністрянський говір.

Мер Львова побачив баюру у центрі міста: відео

калябуха – калюжа;

Ну і шалик зара не забудьте, як ідете на шпацірґанґ. Холодрига як-не-як.