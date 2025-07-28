Можна почути і цікаві назви тварин, птахів, комах та інших представників світу фауни. Про них детальніше розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

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Як на Галичині називають тварин, птахів, рибу?

У тридцять першій добірці розкажемо, які цікаві слова ви можете почути на вищезгадану тему. Зокрема, дізнаєтеся, як у регіоні називали і зараз називають котів та собак.

Отож, невелика добірка, яка збагатить ваш мовленнєвий запас.

Караба – кіт:

кацараба – кішка;

кітка – кицька;

ма́цько – відгодований кіт;

скіла – пес;

мавпішон – мавпа;

пацє́ – порося;

пацюк – свиня;

когу́т – півень;

бу́сько – лелека;

пстру́г – форель;

селедець – 1) оселедець;

бо́мок – ґедзь;

А якщо ше почуєте такі цікаві слівця як лаба, писок і клави – то тепер точно зрозумієте їхні значення.

ла́ба, лабе́га – лапа;

пи́сок – морда;

клави, клаваки – зуби, ікла.

смок – дракон;

А якщо ше й трапиться вам таке цікаве слово як "смок", то знатимете, якого ж персонажа із казок тут мають на увазі.