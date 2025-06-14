У частині закладів освіти школярі йдуть відпочивати від навчання цими днями. Як цікаво розповісти про їхній відпочинок львівським діалектом, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
До теми Байґель, варкочки, бадиль і май: ці слова розкриють таємниці й обряди Зелених свят на Галичині
Як цікаво у Львові називають канікули
У тридцятій добірці підкажемо, якими цікавими словами називають канікули на Галичині, і поповнимо ваш словниковий запас ще кількома цікавими слівцями з львівської ґвари.
Коли навчанню вже шлюс, кожна школа визначає самостійно. І поки бранжа йде відпочивати, бельфери ще мають владнати всі паперові справи в буді.
- шлюс – кінець, завершення по навчанню;
- бе́льфер – учитель;
- бра́нжа – школярі;
- бу́да – школа;
А випускники ще повинні скласти матуру, якщо планують стати академусами і отримати свій перший індекс. То не дивно, що вони такі шнадалаві.
- мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- і́ндекс – залікова книжка;
- шнадалавий – заморений, виснажений;
Ну а хто з бахірів веселий – той бакфіш або шкраб.
- шкраб – учень молодшого класу;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- бакфіш – підліток;
Учні у Львові / Музей науки у Львові
Вони поздавали всі свої скрипти і вже планують вандлери, вицєчки, куди поїдуть манджати, поки тривають ферії і вакації, а батьки мають урльоп.
- скрипти – 1) друковані навчальні посібники; 2) рукописи;
- вака́ції – канікули;
- ва́ндлер – мандрівка;
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- урльоп – відпустка;
- фе́рії – канікули;
- манджати – мандрувати;
То ж не дивуйтесь, якщо зустрінете на вулицях міста таких галасливих дітей – навіть якщо вони вам схожі на батярню або галастру.
- батя́рня – збіговисько шибеників;
- галастра – набрід, збіговисько;
Діти просто тішаться літу і вакаціям.