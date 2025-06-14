У частині закладів освіти школярі йдуть відпочивати від навчання цими днями. Як цікаво розповісти про їхній відпочинок львівським діалектом, розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

До теми Байґель, варкочки, бадиль і май: ці слова розкриють таємниці й обряди Зелених свят на Галичині

Як цікаво у Львові називають канікули

У тридцятій добірці підкажемо, якими цікавими словами називають канікули на Галичині, і поповнимо ваш словниковий запас ще кількома цікавими слівцями з львівської ґвари.

Коли навчанню вже шлюс, кожна школа визначає самостійно. І поки бранжа йде відпочивати, бельфери ще мають владнати всі паперові справи в буді.

шлюс – кінець, завершення по навчанню;

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

бу́да – школа;

А випускники ще повинні скласти матуру, якщо планують стати академусами і отримати свій перший індекс. То не дивно, що вони такі шнадалаві.

мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

і́ндекс – залікова книжка;

шнадалавий – заморений, виснажений;

Ну а хто з бахірів веселий – той бакфіш або шкраб.

шкраб – учень молодшого класу;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

бакфіш – підліток;



Учні у Львові / Музей науки у Львові

Вони поздавали всі свої скрипти і вже планують вандлери, вицєчки, куди поїдуть манджати, поки тривають ферії і вакації, а батьки мають урльоп.

скрипти – 1) друковані навчальні посібники; 2) рукописи;

вака́ції – канікули;

ва́ндлер – мандрівка;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

урльоп – відпустка;

фе́рії – канікули;

манджати – мандрувати;

То ж не дивуйтесь, якщо зустрінете на вулицях міста таких галасливих дітей – навіть якщо вони вам схожі на батярню або галастру.

батя́рня – збіговисько шибеників;

галастра – набрід, збіговисько;

Діти просто тішаться літу і вакаціям.