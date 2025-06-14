В части учебных заведений школьники идут отдыхать от учебы в эти дни. Как интересно рассказать об их отдыхе на львовском диалекте, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

К теме Байгель, варкочки, бадиль и май: эти слова раскроют тайны и обряды Зеленых праздников на Галичине

Как интересно во Львове называют каникулы

У тридцатой подборке подскажем, какими интересными словами называют каникулы на Галичине, и пополним ваш словарный запас еще несколькими интересными словечками из львовской гвары.

Когда учебе уже шлюс, каждая школа определяет самостоятельно. И пока бранжа идет отдыхать, бельферы еще должны уладить все бумажные дела в доме.

  • шлюс – кінець, завершення по навчанню;
  • бе́льфер – учитель;
  • бра́нжа – школярі;
  • бу́да – школа;

А выпускники еще должны сдать матуру, если планируют стать академусами и получить свой первый индекс. То не удивительно, что они такие шнадалави.

  • мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;
  • акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
  • і́ндекс – залікова книжка;
  • шнадалавий – заморений, виснажений;

Ну а кто из бахиров веселый – тот бакфиш или шкраб.

  • шкраб – учень молодшого класу;
  • ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
  • бакфіш – підліток;


Ученики во Львове / Музей науки во Львове

Они сдали все свои скрипты и уже планируют вандлеры, вицечки, куда поедут путешествовать, пока продолжаются ферии и вакации, а родители имеют урлеп.

  • скрипти – 1) друковані навчальні посібники; 2) рукописи;
  • вака́ції – канікули;
  • ва́ндлер – мандрівка;
  • вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
  • урльоп – відпустка;
  • фе́рії – канікули;
  • манджати – мандрувати;

Так что не удивляйтесь, если встретите на улицах города таких шумных детей – даже если они вам похожи на батярню или галастру.

  • батя́рня – збіговисько шибеників;
  • галастра – набрід, збіговисько;

Дети просто радуются лету и каникулам.