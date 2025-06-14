В части учебных заведений школьники идут отдыхать от учебы в эти дни. Как интересно рассказать об их отдыхе на львовском диалекте, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Как интересно во Львове называют каникулы
У тридцатой подборке подскажем, какими интересными словами называют каникулы на Галичине, и пополним ваш словарный запас еще несколькими интересными словечками из львовской гвары.
Когда учебе уже шлюс, каждая школа определяет самостоятельно. И пока бранжа идет отдыхать, бельферы еще должны уладить все бумажные дела в доме.
- шлюс – кінець, завершення по навчанню;
- бе́льфер – учитель;
- бра́нжа – школярі;
- бу́да – школа;
А выпускники еще должны сдать матуру, если планируют стать академусами и получить свой первый индекс. То не удивительно, что они такие шнадалави.
- мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- і́ндекс – залікова книжка;
- шнадалавий – заморений, виснажений;
Ну а кто из бахиров веселый – тот бакфиш или шкраб.
- шкраб – учень молодшого класу;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
- бакфіш – підліток;
Ученики во Львове / Музей науки во Львове
Они сдали все свои скрипты и уже планируют вандлеры, вицечки, куда поедут путешествовать, пока продолжаются ферии и вакации, а родители имеют урлеп.
- скрипти – 1) друковані навчальні посібники; 2) рукописи;
- вака́ції – канікули;
- ва́ндлер – мандрівка;
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- урльоп – відпустка;
- фе́рії – канікули;
- манджати – мандрувати;
Так что не удивляйтесь, если встретите на улицах города таких шумных детей – даже если они вам похожи на батярню или галастру.
- батя́рня – збіговисько шибеників;
- галастра – набрід, збіговисько;
Дети просто радуются лету и каникулам.