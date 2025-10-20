Присоединились к "лимонной лихорадке", конечно, и на Галичине. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, какими интересными словами во Львове вам опишут всю ту лимонную затею.

Как лимоны называют на Галичине?

У тридцать четвертой подборке подскажем вам интересные слова из местной гвары, которые вы можете "взять на вооружение" при описании участия ваших галицких друзей в той лимонной галабурде. Да и не только.

Галабурда – авантюра;

герба́та – чай;

цитрини – лимони;

зелепуги – недозрілі фрукти;

ресторація – ресторан;

тя́гом – постійно;

мармуро́к – кекс;

Во львовских ресторациях теперь пить кофе стало уже не так модно – все пьют тягом гербату с цитриной и заедают цитриновым мраморком.

cклеп – магазин, лавка, крамниця;

конфіту́ра – желеподібне варення;

ґаляре́тка – желе;

Галицкие хозяйки скупали в склепах все тарелки с лимонами и делают даже из зелепуг цитриновые конфитуры и галяретки.

Дети просят купить им уже не чоколядные, а лимонные бомбоны и макагиги. А в галицких кондитерских уже придумали уникальные бухты с цитринами.

бомбо́ни – цукерки;

чоколядний – шоколадний;

макаґі́ґи – солодощі;

бухт – булочка з начинкою;

И вообще странно: как это еще музей цитрины не основали и не водят туда вицечки?

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

ва́р'ят – божевільний;

віц – жарт, анекдот;

Да виц вицом, но некоторые люди напоминали варьятов с теми ловами цитрин.

га́мати – їсти;

клапачка – рот;

го́йно – щедро;

На очереди скоро, вероятно, будет новая галабурда: кто съест десять цитрин и не скривит клапачку, будет вознагражден гойным презентом. И если не тот, то какой-то точно будет. Так что ждем забаву.

