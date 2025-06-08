Этот праздник имеет свои интересные традиции и обряды. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" подскажет, как рассказать об интересных обычаях Зеленых праздников, вкрапляя в разговор слова из галицкого диалекта.

К теме Желайте не "здоровля і благополуччя": как грамотно на украинском рассказать о Зеленых праздниках

Какие интересные слова вам пригодятся на Галичине на Зеленые праздники

У двадцать девятой подборке поможем вам продемонстрировать свою осведомленность не только местными галицкими традициями традициями, но и наречием.

Так, на Зеленые праздники или накануне украинцы должны помнить об интересном обычае – замаить дом. То есть украсить свои дома должны, маиной – ветвями липы и березы или душистыми травами. И отсеивать от них всякую ботву.

Эта зелень является символом возрождения всего живого и должна защищать дом от зла.

празник – свято;

бади́ль – бур'ян;

май, маїна – зелень; зелене гілля;

На праздник Троицы украинцы идут в храм, встречаются после с родственниками. То приходят все цеци и вуйки, вуйны и стрыйки. Накануне праздника, конечно, готовят угощение, пекут хлеб или каравай. Ну и вендлины точно какие-то коптятся.

вендли́ни – вудженина;

здиба́тися – зустрітися;

ї́джинє – пожива, страва;

цьоця – тітка;

вуйко – дядько;

вуйна – дружина брата матері;

стрий – брат батька;

Наши предки даже устраивали народные гуляния и гадания после праздничного обеда.



Обряды на Зеленые праздники / Freepik

На заре хозяйки выносили свежую выпечку на поля и огороды, задабривая духов покойных родственников, чтобы помогли земле дать хорошие урожаи.

ба́йґель – булка (чотиридільна);

На этот праздник особенно чудодейственной считали березу. Ее наделяли силой роста, которую человек может использовать. Поэтому на Троицу березовые ветви девушки заплетают в косы. Или же из трех веточек плетут косицу: скрепляют красной лентой или крепкой травой. Такой букет в доме должен дарить счастье в любви, здоровья и долголетия родным.

льо́ля – дівчина;

варко́чє/варкочки – коса/косички;

Девушкам еще на Троицу говорили, что, если хотят иметь ладную, а не рапату бузю, надо идти собирать утреннюю росу и умываться ею.

бу́зя – личко;

рапа́тий – шорсткий.

В целом этот праздник считается очень радостным. Святую Троицу еще считали днем, когда весна окончательно уступает лету.