В христианстве оно олицетворяет таинственное единство трех Ипостасей – Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа. Поэтому по случаю праздника Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как грамотно и красиво рассказать об этом празднике.
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Как грамотно рассказать о Троице
У сто восьмой подборке подскажем, какие ошибки вы можете допускать, когда рассказываете о традициях и праздновании Зеленых праздников. Также расскажем, какие суржиковые слова могут "затаиться" в вашей речи и как их заменить.
Троицу еще называют Зелеными праздниками. Ведь на этот праздник верующие украшают дома душистой травой и развешивают зелень на окнах и дверях. Они верят, что так привлекут в дом здоровье и благополучие.
- украшати – прикрашати;
- Зельоні – Зелені;
- зєлень – зелень;
- вєткі – гілки;
- здоровля – здоров'я;
- благополуччя – добробут;
- окна – вікна;
Троица ежегодно празднуем в разные дни. Счет точного дня ведем от Пасхи, который также празднуют в разные даты ежегодно. Отсчитываем 50 дней. Обычно Зеленые праздники выпадают на воскресенье, ведь Пасху мы также отмечаем в этот день недели.
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- каждий год – щороку;
- разні дні – різні дні;
- день тиждня – день тижня;
- воскресеніє – неділя;
- відмічати – відзначати, святкувати;
В этом году Зеленые праздники католики и православные верующие впервые за долгое время вместе отмечают вместе – 8 июня.
- первий раз – вперше;
- время – час;
- трі дня – три дні;
- іюнь – червень.
Традиционно Зеленые праздники длятся три дня.
Мы ранее рассказывали, как рассказывать правильно на украинском о Пасхе.