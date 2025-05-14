Вышиванки уже давно стали не только любимой одеждой украинцев, а их оберегом и символом. Поэтому по случаю праздника Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как правильно на родном языке рассказать о праздновании этого дня и свою вышиванку.

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Интересные факты о празднике и вышиванках

У сто седьмой подборке подскажем, какие ошибки не стоит допускать, когда описываете свою вышиванку, и расскажем интересные факты об украинской вышиванке и ее истории.

Идея создания Дня вышиванки возникла в 2006 году в Черновцах. Тогда Леся Воронюк, студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, инициировала акцию "Всемирный день вышиванки" в вузе. Ее одногруппники и преподаватели одели вышиванки в тот день и начали так всеукраинский праздник.

Что интересно! Самую старую вышитую рубашку на нашей территории обнаружили на месте захоронения богатой сарматки из Соколовой Могилы (с. Ковалевка Николаевского р-на Николаевской области). Оно датировано первым веком нашей эры.

Древнерусское название длинной вышитой рубашки, к слову, – сороциці.

Первым, кто ввел городскую моду на ношение вышиванки, был Иван Франко.

А термин "вышиванка" в значении украшенной вышивкой рубашки впервые применила Елена Пчилка в предисловии к альбому "Украинские узоры", изданном в Киеве 1912 года.

Рубашки отличались по типу кроя и тем материалом, из которого были изготовлены.



Вышитые рубашки / Freepik

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Вышиванка или вышитая рубашка: как правильно

Старший научный сотрудник Херсонского областного краеведческого музея Марина Аскурава убеждает, что вышиванками можно называть только современную одежду. А та, что носили наши предки, – это народные или вышитые рубашки.

С этнографической, этнологической точек зрения, то термин "вышиванка" не встречается в литературе. Где-то в середине ХХ века вышиванкой начинают называть рубашку уже более современного кроя, короткую, вышитую. Но нельзя назвать те рубашки народные, которые хранятся в фондах музеев, вышиванками,

– рассказала она. Старший научный сотрудник Всеукраинского центра вышивки и ковроткачества Юрий Мельничук отметил, что "вышиванки" – новомодное слово. Правильно, по его мнению, говорить "вышитая рубашка". Вышитая рубашка – часть наряда, и мы имеем в виду не будничную, а праздничную украшенную рубашку. Вышиванка – это просто вышитая вещь: например, салфетка или полотенце также могут быть вышиванками,

– уточнил он.



Вышитая рубашка / Фото: Херсонский областной краеведческий музей

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Как правильно рассказать о вышиванке

Теперь подробнее расскажем, каких ошибок не допускать при описании своей вышиванки или вышитой рубашки.

вишита і вишивана; Если вы думаете, какой вариант правильный, можете смело употребляйте оба.

Отметим, что вышитую рубашку на протяжении многих веков украинцы использовали в повседневном гардеробе и одновременно воспринимали ее как оберег – символ здоровья и красоты.

красота – краса;

здоровля – здоров'я;

рубашка – сорочка;

Что интересно, рубашки украшали узорами на рукавах, воротниках, подоле – так, чтобы рисунок касался тела как оберег. Каждый цвет нити имеет свой символ.

цвєт – колір;

ніті – нитки;

воротник – комір;

красний – червоний;

Обратите внимание! В украинском языке есть слово "красний", но оно означает "красивый" и не обозначает цвет.

ткань – тканина;

кружево – мереживо;

Традиции и особенности вышиванок в разных регионах Украины / Wikipedia.org

узор; візерунок, орнамент;

Заметим, что в словарях как синоним к "візерунок" как рисунок, составляющий определенное сочетание линий, фигур, цветов и их оттенков (обычно на вышивке, кружеве, орнаменте и т.д.) есть и слово "узор".

одягати і одівати;

Также имейте в виду: "одягають" платье, рубашку, юбку, пальто, брюки, плащ. А "одівають" различные аксессуары, украшения.

И помните: рубашка – это продолжение человека, его маркер и оберег.

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