Не пропускают такого парада и на Галичине. Да что там: это один из самых любимых праздников во Львове с 2006 года. Почему, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Как празднуют День вышиванки во Львове

У двадцать седьмой подборке расскажем, как в городе Льва празднуют День вышиванки. В этот день надевают вышитую одежду даже главные стражи города.



Львовские львы в вышиванках / фото ЛГС

Что там уж говорить о львовянах. Они День вышиванки ждут почти, как Пасху. Потому что это время доставать из шкафа самые красивые вышиванки, надевать кораллы и идти на дефиляду по городу. Потому что той, что была на День города, им было мало. Тогда выгуляли вышитые соконки, а теперь надо рубашки с камизельками и модными берелками сверху. Даже если холодрыга и дождь.

А тот анцуг с такими шкурками, шо глаза забудете.

соконка, суконка – сукенка;

камізе́лька – плетена жилетка;

шкіц – ескіз;

анцуґ – одяг;

бере́лка – прикраса;

спа́цер – пішохідна прогулянка;

холодрига – сильний холод;

Обратите внимание! Мы также рассказывали, как Львов празднует день города.

"Як маків цвіт в полях горить і зорі квітнуть ясно", – вспомните вы сразу слова из песни украинского соловья Назария Яремчука, как увидите, как галичане, одетые в самые ладные вышиванки, все такие галантные, спацерируют площадью Рынок. Пропускать такое событие нельзя, потому что такая оказия есть только пару раз в год.

Львов на День вышиванки: видео

И вы сами увидите: вышиванки на этот праздник на улицах города можно встретить на разный цвет и вкус. И такие, что в каждой дамы и господина можно спрашивать, в каком то варстате такую красоту фастригували. Рубашки аж сверкают, так гойно покрыты узорами и поштайфованые.

го́йно – щедро;

ґалантний – елегантний;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

фастри́ґа – намічене ниткою місце на одягу;

штайфувати – крохмалити;

варста́т – майстерня;

День вышиванки во Львове / Львовская ОВА

В такой вышитой красоте каждая вшытка особенная. Даже в кукольных вышиванках, которые спрятались за тасемками.

вшитка – виточка;

ля́ля – маленька дівчинка;

тасє́мка – стрічка;

шту́ка – мистецтво;

Не анцуг – а штука! Лучший и самый любимый не только галичан, но и всех украинцев. Поэтому вйо на площадь Рынок! Потому что когда еще увидите такую красоту? Только вышитую рубашку не забудьте.

День вышиванки во Львове / Фото: hromadske