Не пропускают такого парада и на Галичине. Да что там: это один из самых любимых праздников во Львове с 2006 года. Почему, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Как празднуют День вышиванки во Львове
У двадцать седьмой подборке расскажем, как в городе Льва празднуют День вышиванки. В этот день надевают вышитую одежду даже главные стражи города.
Львовские львы в вышиванках / фото ЛГС
Что там уж говорить о львовянах. Они День вышиванки ждут почти, как Пасху. Потому что это время доставать из шкафа самые красивые вышиванки, надевать кораллы и идти на дефиляду по городу. Потому что той, что была на День города, им было мало. Тогда выгуляли вышитые соконки, а теперь надо рубашки с камизельками и модными берелками сверху. Даже если холодрыга и дождь.
А тот анцуг с такими шкурками, шо глаза забудете.
- соконка, суконка – сукенка;
- камізе́лька – плетена жилетка;
- шкіц – ескіз;
- анцуґ – одяг;
- бере́лка – прикраса;
- спа́цер – пішохідна прогулянка;
- холодрига – сильний холод;
Обратите внимание! Мы также рассказывали, как Львов празднует день города.
"Як маків цвіт в полях горить і зорі квітнуть ясно", – вспомните вы сразу слова из песни украинского соловья Назария Яремчука, как увидите, как галичане, одетые в самые ладные вышиванки, все такие галантные, спацерируют площадью Рынок. Пропускать такое событие нельзя, потому что такая оказия есть только пару раз в год.
Львов на День вышиванки: видео
И вы сами увидите: вышиванки на этот праздник на улицах города можно встретить на разный цвет и вкус. И такие, что в каждой дамы и господина можно спрашивать, в каком то варстате такую красоту фастригували. Рубашки аж сверкают, так гойно покрыты узорами и поштайфованые.
- го́йно – щедро;
- ґалантний – елегантний;
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
- фастри́ґа – намічене ниткою місце на одягу;
- штайфувати – крохмалити;
- варста́т – майстерня;
День вышиванки во Львове / Львовская ОВА
В такой вышитой красоте каждая вшытка особенная. Даже в кукольных вышиванках, которые спрятались за тасемками.
- вшитка – виточка;
- ля́ля – маленька дівчинка;
- тасє́мка – стрічка;
- шту́ка – мистецтво;
Не анцуг – а штука! Лучший и самый любимый не только галичан, но и всех украинцев. Поэтому вйо на площадь Рынок! Потому что когда еще увидите такую красоту? Только вышитую рубашку не забудьте.
День вышиванки во Львове / Фото: hromadske