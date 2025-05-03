Громких фестин во Львове из-за войны не будет. Но немало интересного по случаю праздника подготовили. О них и расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Читайте Вйо до знимки: во Львове все собираются на цветочную дефиляду

Львов празднует 769-й день рождения

У двадцать шестой подборке рассказываем, какие файные локации и интересные события можно посетить и с кем встретиться, когда вы уже посетили день рождения города Льва.

В этом году предлагают прекрасную оферту, потому что наконец открыли для туристов башню Ратуши. Какое же это хороший и прекрасный город, вновь можно увидеть и оттуда. При том всем еще и присмотреться, куда спацерировать дальше.

фестини – святкова забава;

офе́рта – пропозиція;

спа́цер – пішохідна прогулянка;



Ратуша во Львове / фото Марии Волошин

Мы уже упоминали, что модных и больших дефиляд в городе не будет. Как и не ждите сейчас сальву. Но фалить есть куда: благотворительные ярмарки, концерты, экскурсии и фестиваль пообещали.

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

фалюва́ти – йти;

са́льва – салют, залп;

Короля на улицах Львова в эти дни не встретите, потому что еще раньше ушел на войну. То как будете видеть, что бельферы и бранжа зовут вас на благотворительные ярмарки в свою школу, идите обязательно и насыпьте хорошо центов, потому что собирают на наше войско.

здибати – зустріти;

вОйна – війна;

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

цент – гріш;

А потом уже себе выбирайте, что хотите: здибанки-болтовни с известными людьми, спацер по городу, штуку.

здиба́тися – зустрітися;

балак – розмова;

штука – мистецтво;



Центр Львова / Суспільне Львів

Но сначала на какие файные фестины забегите, потому что там уже всех понемногу есть: и академиков, и бахиров, и модных кобит в дорогом анцузе, и цеци-дрыпцы пришли.

фестин – святкова забава;

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

цьоця-дрипця – старенька жінка;

анцуґ – одяг;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

Ну и – как же без них – батяры тут как тут. Сейчас галантные такие, шо йой. Галабурды при празднике вам не сделают, но вицом каким бросить могут.

ґалантний – елегантний;

віц – жарт, анекдот;

галабурда – авантюра;

ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

На День города здесь всю глоту в центре не разгонит даже алярм. Поэтому если хотите больше спокойствия, идите в театры на штуку. А потом в какую-нибудь хорошую ресторацию или кнайпу. Как повезет, может подслушаете какие прекрасные галицкие словечки, потому что там все сейчас в болтовне.

а́лярм – тривога;

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

Ну и еще одна оферта: чтобы вы не терялись, оставляем вам карту тех всех встреч, чтобы вы знали, что можно увидеть и услышать только во Львове.