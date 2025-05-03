Гучних фестин у Львові через війну не буде. Але чимало цікавинок з нагоди празника підготували. Про них і розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".

Читайте Вйо до знимки: у Львові всі збираються на квіткову дефіляду

Львів святкує 769-й день народження

У двадцять шостій добірці оповідаємо, які файні локації та цікаві події можна відвідати і з ким здибатися, коли ви вже завітали на уродини міста Лева.

Цьогоріч пропонують файну оферту, бо нарешті відкрили для туристів вежу Ратуші. Яке ж то ладне і файне місто, знов можна зобачити і звідти. При тому всьому ше й придивитися, куди спацерувати далі.

фестини – святкова забава;

офе́рта – пропозиція;

спа́цер – пішохідна прогулянка;



Ратуша у Львові / фото Марії Волошин

Ми вже згадували, шо модних і великих дефіляд у місті не буде. Як і не чекайте зараз на сальву. Але фалювати є куди: благодійні ярмарки, концерти, екскурсії та фестиваль пообіцяли.

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

фалюва́ти – йти;

са́льва – салют, залп;

Короля на вулицях Львова цими днями не здибаєте, бо ще раніше пішов на войну. То як будете бачити, шо бельфери і бранжа кличуть вас на благодійні ярмарки до своєї школи, йдіть обов'язково і насипте добре центів, бо збирають на наше військо.

здибати – зустріти;

вОйна – війна;

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

цент – гріш;

Цікаво Не лише пляцки і філіжанка: які цікаві слова відразу асоціюються зі Львовом

А потім вже собі вибирайте, шо хочете: здибанки-балаки з відомими людьми, спацер містом, штуку.

здиба́тися – зустрітися;

балак – розмова;

штука – мистецтво;



Центр Львова / Суспільне Львів

Але спочатку на які файні фестини забіжіть, бо там вже всіх потрохи є: і академіків, і бахірів, і модних кобіт в найдорожчому анцузі, і цьоці-дрипці прийшли.

фестин – святкова забава;

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

цьоця-дрипця – старенька жінка;

анцуґ – одяг;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

До теми Не всі їх розуміли: хто у Львові був справжнім майстром жартів

Ну і – як же без них – батяри тут як тут. Нині ґалантні такі, шо йой. Галабурди при святі вам не зроблять, але віцом яким кинути можуть.

ґалантний – елегантний;

віц – жарт, анекдот;

галабурда – авантюра;

ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

На День міста тут всю глоту в центрі не розжене навіть алярм. То як хочете більше спокою, йдіть в театри на штуку. А потім в яку файну ресторацію або кнайпу. Як пощастить, може підслухаєте які файні галицькі слівця, бо там всі нині в балачках.

а́лярм – тривога;

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

Ну і ше одна оферта: аби ви не губилися, лишаємо вам мапу тих всіх здибанок, аби ви знали, шо можна зобачити і почути тілько ві Львові.