Іноді почуєш одне лише слово – і воно відразу нагадує певний регіон чи місто. І з нагоди Міжнародного дня рідної мови Освіта 24 продемонструє вам це на прикладі львівської ґвари у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
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Які цікаві слова нагадають вам про Львів
У двадцятій добірці розкажемо, які цікаві слова з місцевої говірки відразу нагадають вам про Львів чи Галичину. Адже українська мова, яку формували століттями, має чим дивувати. Отож згадуйте чи запам'ятовуйте.
У Львові каву п'ють з філіжанки в рестораціях, їдять там пляцки і андрути.
- Філіжа́нка – горнятко, чашка;
- андру́ти – вафлі;
- пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;
- цвібак – бісквіт;
- цукорок – цукерка;
- бомбо́ни – цукерки;
- вуйко – дядько;
- герба́та – чай;
- ґаляре́тка – желе;
- мармуля́да – варення;
Пляцки в львівських рестораціях / фото Марії Волошин
Львів'яни ходять на спацер на вакаціях – навіть коли містом ходять батяри.
- спа́цер – пішохідна прогулянка;
- офе́рта – пропозиція;
- фа́йно – добре;
- вака́ції – канікули;
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- дві́рець – вокзал;
- ва́р’ят – божевільний;
- Батяри – ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
- фра́єр – чудак;
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І не просто ходять на вицєчки, а вдівають найладнішу маринарку і мешти.
- колєжа́нка – колега жіночої статі;
- кобі́та – жінка (заміжня);
- ме́шти – туфлі;
- спо́дні – штани;
Бо тілько ві Львові ви з кимось здибаєтеся в кнайпі і дегустуєте місцеве їджинє в криївці. І обов'язково – місцеві наливки.
Наливки в львівських рестораціях / фото Марії Волошин
- здиба́тися – зустрітися;
- рестора́ція – ресторан;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- ї́джинє – пожива, страва;
- бу́льба – картопля;
- баня́к – каструля;
- криївка – підземне сховище;
Цікаво! Львівська ґвара (говірка, балак) – це сукупність українських, польських, німецьких, єврейських, угорських і навіть англійських слів. Вона десятиліттями формувалась на території сучасного Львова і до сьогодні поширена серед його мешканців.
Львівський краєвид / Depositphotos
Тож, якщо ви думаєте, куди б на вихідні втекти від метушні світу, обирайте смачний, затишний та колоритний Львів. Бо де ще зобачите та почуєте таку красоту – тілько ві Львові.