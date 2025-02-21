Иногда услышишь одно лишь слово – и оно сразу напоминает определенный регион или город. И по случаю Международного дня родного языка Образование 24 продемонстрирует вам это на примере львовской гвары в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Какие интересные слова напомнят вам о Львове
У двадцатой подборке расскажем, какие интересные слова из местного говора сразу напомнят вам о Львове или Галичине. Ведь украинский язык, который формировали веками, имеет чем удивлять. Поэтому вспоминайте или запоминайте.
Во Львове кофе пьют с "філіжанки в рестораціях", едят там "пляцки і андрути".
- Філіжа́нка – горнятко, чашка;
- андру́ти – вафлі;
- пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;
- цвібак – бісквіт;
- цукорок – цукерка;
- бомбо́ни – цукерки;
- вуйко – дядько;
- герба́та – чай;
- ґаляре́тка – желе;
- мармуля́да – варення;
Пляцки во львовских ресторанах / фото Марии Волошин
Львовяне ходят на спацер на вакациях – даже когда по городу ходят батяры.
- спа́цер – пішохідна прогулянка;
- офе́рта – пропозиція;
- фа́йно – добре;
- вака́ції – канікули;
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- дві́рець – вокзал;
- ва́р’ят – божевільний;
- Батяри – ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
- фра́єр – чудак;
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И не просто ходят на выцечки, а надевают самую красивую маринарку и мешти.
- колєжа́нка – колега жіночої статі;
- кобі́та – жінка (заміжня);
- ме́шти – туфлі;
- спо́дні – штани;
Потому что только во Львове вы с кем-то встретитесь в кнайпе и дегустируете местную еду в тайнике. И обязательно – местные наливки.
Наливки во львовских ресторанах / фото Марии Волошин
- здиба́тися – зустрітися;
- рестора́ція – ресторан;
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- ї́джинє – пожива, страва;
- бу́льба – картопля;
- баня́к – каструля;
- криївка – підземне сховище;
Интересно! Львовская ґвара (говорок, балак) – это совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов. Он десятилетиями формировался на территории современного Львова и до сих пор распространен среди его жителей.
Львовский пейзаж / Depositphotos
Поэтому, если вы думаете, куда бы на выходные убежать от суеты мира, выбирайте вкусный, уютный и колоритный Львов. Потому что где еще увидите и услышите такую красоту – только во Львове.