Герой Украины (посмертно) сделал неоценимый вклад в нашу культуру. Однако, вероятно, немало музыкальных шедевров создать так и не успел. 45 лет назад, 18 мая, в лесу под Львовом нашли его тело. Он навеки остался 30-летним... Поэтому в этот день Образование 24 не может не вспомнить эту легендарную фигуру, которую потеряла Украина. Также постараемся очаровать вас мелодичными украинскими словами из текстов песен гениального автора сверхпопулярных "Червоной руты" и "Водограя".
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Ивасюк как символ и легенда украинской культуры
Владимир Ивасюк приложился к тому, чтобы украинская песня и эстрада громко зазвучали далеко за пределами Украины. Его легендарную "Червону руту" поют на концертах меломаны, на стадионах футбольные фанаты и в кругу родных во время застолья. Если песни и имеют душу – то это песни легендарного парня из Буковины, в каждой ноте которых звучит наш национальный колорит.
Украинцы исполняют легендарную "Червону руту" Ивасюка: видео
И хотя жизнь Ивасюка оборвалась в раннем возрасте (доподлинно неизвестно, кто укоротил ему жизнь – или КГБ, или личные враги), его творчество живет и цветет до сих пор и стало бесценным музыкальным сокровищем Украины. И даже тогда, когда эти невероятно красивые тексты получают новое звучание, они так же по-особенному касаются струн души. Более того: прекрасные до глубины тексты песен прошиты, как вышитые нитями, волшебными и мелодичными украинскими словами. Ведь именно на родном – украинском – не боялся творить художник – даже под бдительным оком вездесущего КГБ. Ведь творил для родного народа – как невероятно талантливый и преданный его сын.
Владимир Ивасюк / Фото: wikipedia.org
Поэтому прекрасные лирические песни легендарного композитора со временем не только не будут терять своей актуальности, но и будут становиться все большим национальным достоянием. И неудивительно, если через еще несколько десятилетий многие артисты и в дальнейшем будут перепевать песни Владимира Ивасюка. Ведь тексты его песен поражают до глубины души и сегодня.
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Какими мелодичными словами завораживал в песнях Владимир Ивасюк
Смотря на то, что Ивасюк принципиально отказывался писать на русском, тексты его песен становились еще роднее, ведь были объединены волшебными украинскими словами. В том числе и диалектизмами, которые только подчеркивают очарование и разнообразие нашего языка. Случаются кое-где и авторские неологизмы. Поэтому знакомим вас с ними, чтобы вы могли отыскать их в песнях художника.
В легендарной уже "Червоной руте" находим такие языковые сокровища:
- чар-зілля;
- рута;
- чарувати ("...ти чар-зілля шукала, сонце-руту знайшла – і мене зчарувала...");
- врода;
- бистрий ("… ,о твоя врода – то є чистая вода, то є бистрая вода з синіх гір...");
- діброва ("… бачу я тебе в снах у дібровах зелених...")
Песня "Червона рута" в исполнении Владимира Ивасюка, Назария Яремчука и Василия Зинкевича на фестивале "Песня-1971" всколыхнула Советский Союз: видео
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- водограй;
- красна ("...за красну пісню на всі голоси що хочеш, водограю, попроси… ");
- намисто;
- синьоокий ("… квіткою наснишся синьоокою вдалині мені...");
- чари;
- печаль;
- квіт;
- спомин ("… пісню ту візьму собі на спомин… ");
- повен зелен ("… я, мов колос, зелен колос нею повен ...");
- бриніти;
- вдалині (… "забринить дорога та неспокоєм вдалині мені, вдалині…");
Волшебными и колоритными украинскими словами также изобилует песня "Я піду в далекі гори".
- зажура ("… я несу любов-зажуру, мрiю молоду...");
- бескиди ("… перейду я бистрi рiки, i бескиди i дiброви...")
- вітер зворів;
- днина;
- кичери ("… і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини. Щоб летів на вільних крилах на кичери і в діброви...");
- згуба ("… а твій усміх – моя згуба ...");
- барви;
- просинь ("… знову осінь нам приносить в злотих кронах неба просинь – злива дивних барв довкола… ");
- веснотравень ("… не сумуй за веснотравнем… ").
- най буде;
- відсвіт;
- ватра;
- вісті;
- серпанок;
- полум'я ("… та в серці не згасне їх полум'я вічне… ").
Мы умышленно не объясняем вам значение даже отдельных вышеупомянутых украинских слов, чтобы вы могли прослушать невероятные песни Владимира Ивасюка и понять все богатство нашего языка – в частности, в его песнях. Ведь сквозь годы звучат его пророческие слова: "Ми з колиски – націоналісти, якщо матері співають українські колискові. Тому нас перевиховують у концтаборах".
P.s. Образование 24 при этом вскоре попытается вас очаровать новой тематической рубрикой, чтобы вы нашли еще больше колоритных украинских слов в песнях наших невероятных артистов разных поколений.