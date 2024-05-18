Герой України (посмертно) зробив неоціненний вклад у нашу культуру. Однак, імовірно, чимало музичних шедеврів створити так і не встиг. 45 років тому, 18 травня, у лісі під Львовом знайшли його тіло. Він навіки залишився 30-річним… Тож у цей день Освіта 24 не може не згадати цю легендарну постать, яку втратила Україна. Також намагатимемось зачарувати вас мелодійними українськими словами з текстів пісень геніального автора надпопулярних "Червоної рути" та "Водограю".

Дивіться також Національний скарб: як правильно розповісти про свою вишиванку українською

Івасюк як символ і легенда української культури

Володимир Івасюк доклався до того, аби українська пісня та естрада голосно зазвучали далеко за межами України. Його легендарну "Червону руту" співають на концертах меломани, на стадіонах футбольні фанати та у колі рідних під час застілля. Якщо пісні й мають душу – то це пісні легендарного хлопця з Буковини, у кожній ноті яких звучить наш національний колорит.

Українці виконують легендарну "Червону руту" Івасюка: відео

І хоча життя Івасюка обірвалося у ранньому віці (достеменно невідомо, хто вкоротив йому віку – чи КДБ, чи особисті вороги), його творчість живе й квітне досі й стала неоціненним музичним скарбом України. І навіть тоді, коли ці неймовірно красиві тексти отримують нове звучання, вони так само по-особливому торкаються струн душі. Ба більше: прекрасні до глибини тексти пісень прошиті, мов вишиті нитками, чарівними й мелодійними українськими словами. Адже саме рідною – українською – не боявся творити митець – навіть під пильним оком всюдисущого КДБ. Адже творив для рідного народу – як неймовірно талановитий і відданий його син.



Володимир Івасюк / Фото: wikipedia.org

Тож прекрасні ліричні пісні легендарного композитора з часом не лише не втрачатимуть своєї актуальності, а й ставатимуть дедалі більшим національним надбанням. І не дивно, якщо через ще кілька десятиліть чимало артистів й надалі переспівуватиме пісні Володимира Івасюка. Адже тексти його пісень вражають до глибини душі й сьогодні.

Дивіться також 5 найкращих переспівів пісень Володимира Івасюка, що торкнуться струн душі кожного

Якими мелодійними словами зачаровував у піснях Володимир Івасюк

Зважаючи на те, що Івасюк принципово відмовлявся писати російською, тексти його пісень ставали ще ріднішими, адже були поєднані чарівними українськими словами. Зокрема й діалектизмами, які лише підкреслюють чарівність та різноманітність нашої мови. Трапляються де-не-де й авторські неологізми. Тож знайомим вас із ними, аби ви могли відшукати їх у піснях митця.

У легендарній вже "Червоній руті" знаходимо такі мовні скарби:

чар-зілля;

рута;

чарувати ("...ти чар-зілля шукала, сонце-руту знайшла – і мене зчарувала...");

("...ти чар-зілля шукала, сонце-руту знайшла – і мене зчарувала..."); врода;

бистрий ("… ,о твоя врода – то є чистая вода, то є бистрая вода з синіх гір...");

("… ,о твоя врода – то є чистая вода, то є бистрая вода з синіх гір..."); діброва ("… бачу я тебе в снах у дібровах зелених...")

Пісня "Червона рута" у виконанні Володимира Івасюка, Назарія Яремчука та Василя Зінкевича на фестивалі "Пісня-1971" сколихнула Радянський Союз: відео



водограй;

красна ("...за красну пісню на всі голоси що хочеш, водограю, попроси… ");

("...за красну пісню на всі голоси що хочеш, водограю, попроси… "); намисто;

синьоокий ("… квіткою наснишся синьоокою вдалині мені...");

("… квіткою наснишся синьоокою вдалині мені..."); чари;

печаль;

квіт;

спомин ("… пісню ту візьму собі на спомин… ");

("… пісню ту візьму собі на спомин… "); повен зелен ("… я, мов колос, зелен колос нею повен ...");

("… я, мов колос, зелен колос нею повен ..."); бриніти;

вдалині (… "забринить дорога та неспокоєм вдалині мені, вдалині…");

Чарівними та колоритними українськими словами також рясніє пісня "Я піду в далекі гори".

зажура ("… я несу любов-зажуру, мрiю молоду...");

("… я несу любов-зажуру, мрiю молоду..."); бескиди ("… перейду я бистрi рiки, i бескиди i дiброви...")

("… перейду я бистрi рiки, i бескиди i дiброви...") вітер зворів;

днина;

кичери ("… і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини. Щоб летів на вільних крилах на кичери і в діброви...");

згуба ("… а твій усміх – моя згуба ...");

("… а твій усміх – моя згуба ..."); барви;

просинь ("… знову осінь нам приносить в злотих кронах неба просинь – злива дивних барв довкола… ");

("… знову осінь нам приносить в злотих кронах неба просинь – злива дивних барв довкола… "); веснотравень ("… не сумуй за веснотравнем… ").

("… не сумуй за веснотравнем… "). най буде;

відсвіт;

ватра;

вісті;

серпанок;

полум'я ("… та в серці не згасне їх полум'я вічне… ").

Ми навмисне не пояснюємо вам значення навіть окремих вищезгаданих українських слів, аби ви могли прослухати неймовірні пісні Володимира Івасюка та зрозуміти усе багатство нашої мови – зокрема, у його піснях. Адже крізь роки звучать його пророчі слова: "Ми з колиски – націоналісти, якщо матері співають українські колискові. Тому нас перевиховують у концтаборах".