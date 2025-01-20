Їх замінювали схожими з російськими. Тому 24 Канал радить вживати якомога більше цікавих та автентичних українських слів.
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Які українські слова не вимовлять росіяни
Чимало мовних цікавинок можна знайти і серед діалектизмів. Тож пропонуємо 8 слів з нашої мови, які важко вимовити росіянам. Їх виокремив NV.
- Долініж – вниз ногами.
- Взорувати – рівнятися на когось, брати приклад, наслідувати, копіювати (в хорошому сенсі).
- Манівцем – в обхід, обходити щось не прохідною стежкою.
- Длятися – затримуватися, спізнюватися, при цьому не поспішати.
- Кремзлики – деруни; страва з тертої картоплі або кабачків.
- Пивниця – шинок, льох, підвал.
- Бамбетель – лавка-ліжко; місце в кінці автобуса.
- Легейда – дурень, телепень, йолоп.
Зауважимо, що ці діалектизми можна знайти у творах літератури та у розмовному мовленні українців, зокрема на Заході України. Мовознавці також зазначають, що деякі діалектні слова можуть в різних областях мати різний сенс.
Раніше ми також розповідали, що у час повномасштабної війни з Росією нашу мову збагатило чимало нових слів та висловів. При цьому доволі колоритних. Вони асоціюються з бойовими діями, персоналіями, зброєю тощо. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко назвав найпопулярніші.