Їх замінювали схожими з російськими. Тому 24 Канал радить вживати якомога більше цікавих та автентичних українських слів.

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Які українські слова не вимовлять росіяни

Чимало мовних цікавинок можна знайти і серед діалектизмів. Тож пропонуємо 8 слів з нашої мови, які важко вимовити росіянам. Їх виокремив NV.

Долініж – вниз ногами.

– вниз ногами. Взорувати – рівнятися на когось, брати приклад, наслідувати, копіювати (в хорошому сенсі).

– рівнятися на когось, брати приклад, наслідувати, копіювати (в хорошому сенсі). Манівцем – в обхід, обходити щось не прохідною стежкою.

– в обхід, обходити щось не прохідною стежкою. Длятися – затримуватися, спізнюватися, при цьому не поспішати.

– затримуватися, спізнюватися, при цьому не поспішати. Кремзлики – деруни; страва з тертої картоплі або кабачків.

– деруни; страва з тертої картоплі або кабачків. Пивниця – шинок, льох, підвал.

– шинок, льох, підвал. Бамбетель – лавка-ліжко; місце в кінці автобуса.

– лавка-ліжко; місце в кінці автобуса. Легейда – дурень, телепень, йолоп.

Зауважимо, що ці діалектизми можна знайти у творах літератури та у розмовному мовленні українців, зокрема на Заході України. Мовознавці також зазначають, що деякі діалектні слова можуть в різних областях мати різний сенс.

Раніше ми також розповідали, що у час повномасштабної війни з Росією нашу мову збагатило чимало нових слів та висловів. При цьому доволі колоритних. Вони асоціюються з бойовими діями, персоналіями, зброєю тощо. Відомий український мовознавець Олександр Авраменко назвав найпопулярніші.